BOLNA ISPOVEST BIVŠEG ROBIJAŠA: Dete mi je mesecima zlostavljano od majke i očuha dok sam bio u zatvoru OTKRIO JEZIVE DETALJE!

Prvi susret sa policijom imao je već sa 11 godina u ulici Braće Jerković na Voždovcu. '86. je završio u domu u Kruševcu gde je proveo više od 4 godine. Nakon toga, turbuletne zivotne okonlosti donele su avanture na slobodi I godine iza rešetaka.

Važio je za žestokog momaka devedesetih godina u beogradskom kriminalnom podzemlju, a preživeo je i nekoliko pokušaja likvidacvije.

Nakon izlaska iz zatvora počela je njegova najveća životna borba. Tražio je starateljstvo nad svojim devetogodišnjim sinom kog su majka I očuh mesecima zlostavljali.

U emisiji Crna hronika na Kurir TV gost Jelene Pejović bio je Zoran Branković, poznatiji pod nadimkom Lepi Zoki koji je govorio kako je tekla borba za starateljstvo nad detetom.

- Ja sam pozvao telefonom i javila sa baba, majka moje bivše devojke, majke deteta. Pitam je gde je dete, ona mi odgovara da je tu i da spava. Čulo se neko treštanje muzike, a stan je inače jako mali. Ja sam rekao dolazim sutra po dete, ona kaže ne može. Došao sam sutradan i uzeo sam dete - rekao je Branković.

On je opisao kako je teklo zlostavljanje njegovog deteta od strane majke i njenog partnera.

- Njen dečko ga je pretukao na Vračaru u sred parka nekog. On je otišao i sam to prijavio policiji. Imao je tada 7 godina - rekao je Branković, a potom detaljnije ispričao kako je do ovog slučaja nasilja došlo.

- Dete je živelo sa bakom. Redovno je išao u školu. Jednog dana video je majku u parku i potrčao ka njoj. Ona mu je rekla - Beži! Dete je zagrlilo majku oko nogu, a njen partner ga je uhvatio i bacio na pod asfalta. Onda je počeo da ga tuče, a ona je stajala i gledalo to skrštenih ruku - tvrdi Branković i napominje da priča ono što je samo dete reklo njemu kao i socijalnom radniku.

- Vodio sam ga kod psihoiloga, kod socijalnog radnika i td. Kada je ona izašla iz pritvora, a to je bilo jako brzo, podneo sam tužbu jer ona nije dozvoljavala da dete uzme moje prezime. Starateljstvo joj je oduzeto i dodeljeno, meni a ona ima pravo da ga vidi jednom u dveež nedelje, ali dete ne želi da je vidi niti da ide tamo.

Dete je preživelo svašta. Pričao mi je da mu je na njegov rođendan, taj Misrad, partner njegove majke gurao daljinski upravljač u guzu - rekao je Branković i dodao da je na sudu sve završeno, da je dete kod njega i da ima dosta drugara koji mu pomažu.

