BIVŠI MINISTAR POLICIJE RS: Žao mi je što nisam spasao više Srba u Sarajevu! NISAM PROPAGIRAO NACIONALIZAM, VEĆ SAM BRANIO NAROD

Bio je najperspektivniji kadar jugoslovenske UDBE, tadašnje službe bezbednosti. Početak rata u Bosni i Hercegovini dočekuje kao komandant načelnik srpske Stanice javne bezbednosti Ilidža. Kasnije postaje pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske.

U blokiranom Sarajevu nije više branio ni Jugoslaviju ni socijalizam već Sarajlije. Kada su srpske paravojne jedinice došle u Sarajevo zabranio je maltretiranje muslimanskog stanovništva. Sukobio se sa Miloradom Ulemekom Legijom i generalom Ratkom Mladićem.

Nakon potpisavanja Dejtosnkog sporazuma izgubio je Sarajevo i svoj dom.

Radovana Karadžica, prvog predsednika Republike Srpske štitio je od samog Slobodana Miloševića.

2017. godine tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv njega za masovno ubijanje muslimanstog stanovništava u Srebrenici u julu 1995. godine.

Gost emisije "Crna hronika" bio je general Tomislav Tomo Kovač, bivši ministar policije Republike Srpske.

Kovač je najpre govorio o svojim aktivnostima pre 1990. godine.

- Radio sam u posebnim jedinicama za specijalne operacije kao mlad operativac. U to vreme imali smo dosta posla sa ustaškom emigracijom. Radili smo i na hapšenju Alije Izetbegovića i mladomuslimana. Tu je bio i Vojislav Šešelj u tom periodu. On je bio jedan od tih srpskih kadrova, najbezazlenijih. Mi smo mu tada ukrali dokumenta iz voza, kao i tašnu koju sam ja Voji vratio u jednoj emisiji, kako bismo obezbedili dokaze. To je bio način rada službi u to vreme - objasnio je Kovač.

Zatim se osvrnuo na same početke raspada bivše Jugoslavije i tadašnjih konflikata:

- Išli smo u Foču gde smo se sa Srbima sukobili. Tada smo se borili za poredak u BiH i podrazumevalo se da je to borba za Jugoslaviju. Ni jedan Srbin nije razmišljao da brani Bosnu i Hercegovinu, a da se time ne brani i Jugoslavija.

Kovač je rekao kada je po njemu Jugoslaviji došao kraj.

- Ja sam bio i rezervni oficir KOSa. Pratili smo paraorganizovanje muslimana, kada je Alija Izetbegović kao zvanični predsednik BiH osnovao patriotsku ligu.To je paravojna formacija organizovana 1991. koju smo mi prisluškivali.

- Kada sam video da on organizuje muslimansku vojsku i koji je njihov pravac; da on to radi bi se borio protiv Srba, tog momenta je za mene bio kraj Predsednik jedne republike pravi jednu parainstituciju! Tada je bilo jasno da moram prići svom narodu da bi se odbranili. Jasno je bilo da oni hoće da naprave islamsku državu i da nam se mogla ponoviti 1941 - kaže Kovač.

Kovač smatra da je buđenje nacionalizama na početku rata bilo projekat Cie.

- Ja sam diplomirao na delovanju Cie. Znao sam te metode razvijanja loših odnosa. Trebalo je rušiti socijalistički poredak preko nacionalizma. To su u Bosni redili preko Alije, u Crnoj Gori preko Kilibarde, u Srbiji preko Vuka Draškovića, o Tuđmanu da ne govorimo.

- Prvo su muslimani krenuli da se organizuju. Ono što meni ne mogu da oproste jeste što smo mi, još dok nije bilo Vojske Republike Srpske, organizovali policiju i dali ljudima puške u ruke kako bi se odbranili. Problem je što smo se odbranili uspešno, pa me zato targetiraju - rekao je Kovač i dodao da nije zagovarao nikakav nacionalizam.

- Ja nisam nikakav nacionalizam propagirao. Ali jesam se tukao za svoj narod i stavio srpsku trobojku u sred Sarajeva. Jesam i ne kajem se zbog toga. Jedino žalim što nisam spasao više srpskog življa u Sarajevu koji je ostao pod njihovom kontrolom i vlašću - kaže Kovač.

Nastavak intervjua pogledajte u videu:

