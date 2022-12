TELO JEDNE ŽRTVE OKRUTNOG MAKROA NIJE NAĐENO NI POSLE 20 GODINA: Vesnu stavio u kofer pa zakopao! Ovako se Nišlija branio na sudu

Aleksandar M. (47) iz Niša koji se tereti da je učestvovao u otmici tri žene koje je primoravao da se bave prostitucijom na području Pariza i Tuluza u Francuskoj, od kojih je jedna preminula nakon brutalnog mučenja, na početku suđenja pred Višim sudom u Nišu rekao "da se ne oseća krivim".

Nišlija se tereti da je pre 20 godina sa dvojicom saučesnika, od koji je jedan Bojan N., koji je ranije osuđen, a drugi Zoran R., koji je u međuvremenu preminuo, kupio devojke koje su surovo mučili, jednoj su odsekli deo malog prsta, drugu su nagu vezivali za krevet i udarali je lopatom po glavi, te zabijali eksere pod nokte, dok su treću ubili udarcima u glavu.

- Braniću se ćutanjem sve dok se kompletno ne prevedu s francuskog na srpski jezik svi pristigli spisi iz Francuske. Tada ću moći da iznesem svoju odbranu - rekao je optuženi za sudskom govornicom i dodao:

- Ja sam 2008. godine pozvan u Specijalni sud u Beogradu kako bi mi bilo saopšteno da se protiv mene vodi proces u Francuskoj i da će me zvati, ako to bude bilo potrebno. Od tada pa do pre sedam meseci, niko me nije kontaktirao.

Tužilac je juče u sudnici pročitao optužnicu, a detalji krivičnog dela za koje se tereti Aleksandar M. sve prisutne su ostavili u šoku i bez teksta.

- Aleksandar M. se tereti da je 2002. godine bio saizvršilac u tri otmice. Njemu se stavlja na teret da je sa osuđenim Bojanom N. i sada pokojnim Zoranom R. kupio žensku osobu Olga S. za 5.000 evra i da su je prisilno držali tri meseca, a pritom su je nagovarali na prostituciju. Zoran R. joj je po nalogu optuženog odsekao deo malog prsta, a posle toga su je odveli u Tuluz iz Pariza, gde se prostituisala za njihov račun - nacedeno je u optužnici.

Kako se dalje navodi, druga žrtva surovih makroa, Mramer K., takođe je brutalno mučena.

- Devojka Mramer K. je naga vezana za krevet, gde je mučena kako bi priznala šta su ona i još jedna ženska Vesna R. osoba pričale o bavljenu prostitucijom tokom boravka u policiji. Ona je udarana lopatom po glavi, a zabijani su joj i ekseri ispod noktiju. Vesna R. je preminula nakon mučenja, jer je udarena u glavu. Nakon toga je stavljena u kofer sa točkićima i odneta u obližnju šumu.

Zakopao ju je Bojan N. a Aleksandar M. je čuvao stražu - rekao je zamenik tužioca na sudu.

Na sudu je bilo rečeno da su devojkama kupovali novu odeću, vodili u klubove i hotele u Parizu, gde su se one sastajale s klijentima. Zamenik tužioca je rekao i da su svi spisi prevedeni sa francuskog na srpski jezik i da odbrana zahtevom za prevođenje, samo "kupuje vreme". Suđenje se nastavlja u januaru sledeće godine.

Saučesniku 30 godina Telo ubijene Vesne nikada nije nađeno Kako smo nezvanično saznali iz spisa predmeta doastavljenih srpskom sudu iz Pariza, telo nesrećne Vesne R., koja je preminula nakon batina optuženog i njegovih saučesnika, nikada nije pronađeno. Jedan od saradnika Aleksandra M., Bojan N., osuđen je za ova dela na 30 godina zatvora, a nije poznato kako je umro treći optuženi u ovom slučaju Zoran R.

Tražio da mu ukinu pritvor Porodičan sam čovek, neću da bežim Optuženi je juče od suda zatražio da mu pritvor, u kom se nalazi od hapšenja pre sedam meseci, zameni kućnim pritvorom sa nanogicom. - Ja sam porodičan čovek, imam dvoje dece i već 20 godina živim u Nišu na istoj adresi. Prema tome, nemam nameru nigde da bežim, pa zato molim da mi se mera pritvora zameni elektronskim nadzorom - rekao je Aleksandar M. Zamenik tužioca se nije složio da se optuženom pritvor zameni blaožm merom, što na kraju ni sudija Aleksandra Mojašević nije odobrila, tako da optuženi ostaje iza rešetaka.

Brojke x 5.000 evra dali za jednu devojku x 20 godina prošlo od zločina x 30 godina robije dobio je saučesnik Nišlije

