OPTUŽNICA PROTIV SNAJPERA POSTALA PRAVOSNAŽNA: Tereti se za otmicu i mučenje devojke (23), a evo za kada je zakazano suđenje

Optužnica protiv Slobodana Milutinovića Snajpera (37) iz Novog Sada za otmicu, protivravno lišenje slobode i zlostavljanje i mučenje i ugrožavanje sigurnosti devojke U.J. (23) postala je pravosnažna i njemu je zakazano suđenje u Višem sudu u Novom Sadu za 20. januar 2023. godine, nezvanično se saznaje.

On se od 19. septembra prošle godine nalazi u pritvoru.

- Tačno je da je optužnica protiv Slobodana Milutinovića postala pravosnažna i da je zakazano suđenje. Glavni pretres će biti zatvoren za javnost - kratko je za rekao Miloš Bugarski advokat U. J. iz Novog Sada.

Milutinović je bio i ranije hapšen i tri puta je izbegao smrt.

foto: Starsport, Privatna Arhiva

Poruka žrtve

- Ljubav ne treba da boli. Moja poruka ženama je da ne trpe nasilje i da ga bezuslovno prijave. Žene ne treba da bude sramota zbog tuđeg nasilnog ponašanja - rekla je U.J. (23) koja je u 19. septembra prošle godine prijavila Slobodana Milutinovića Snajpera.

Prema njenim rečima u Tužilaštvu i policiji, Milutinović i ona bili su u vezi koja je kratko trajala i bila je burna.

- Rekla sam mu da je najbolje da svako od nas nastavi svojim životom. Međutim, on me je pozvao 19. septembra da o svemu porazgovaramo. Izašla sam iz stana i ušla u njegov automobil. Milutinović me je odvezao u iznajmljen stan i čim je zatvorio vrata, mogla sam da pretpostavim šta me čeka. Njegov osmeh mi je bio dobro poznat. Kada sam ga upitala zašto se smeje, rekao mi je "videćeš, samo se ti opusti.."- tvrdi za Telegraf U. J.

foto: MUP RS

Kako objašnjava mlada Novosađanka, svađa između nje i Milutinovića nastavljena je onog trenutka kada joj je on uzeo mobilni telefon.

- Bez reči počeo je da me šamara. Molila sam ga da prestane da me udara. On me je, zatim, odveo u spavaću sobu i rekao mi "ne ideš ti nigde, kraj je kad ja kažem". Tu me je udarao, a kada bi primetio da ću izgubiti dah, onda bi me puštao. Ne znam šta bi bilo sa mnom da nisam uspela da dođem do mobilnog telefona i pošaljem sestri lokaciju. Ona je pozvala majku i policiju... - nastavlja priču mlada Novosađanka i dodaje da to nije bio prvi put kada je Milutinović digao ruku na nju. O tome da je zlostavljanje preživela i četiri meseca ranije, objasnila je u tužilaštvu i policiji.

Dobila je status posebno osetljivog svedoka.

- Ne mogu da kažem pravda je dostižna jer je još nisam postigla i neću da prejudiciram. Verujem pravnim organima naše države. Ne želim da za deset godina pročitam u tekstu da sam bila žrva jer ne želim da budim sažaljenje - kaže Novosađanka.

(Kurir.rs/Telegraf)