"PUCA JEDINSTVO MILJKOVIĆA I BELIVUKA" Spasić otkrio: Lalić nije bio jedini izbor za svedoka saradnika, u igri bio OZLOGLAŠENI...

U Specijanom sudu nastavljeno je suđenje pripadnicima Belivukove grupe, svedočenjem Srđana Lalića.

Podsetimo, u jučerašnjem svedočenju Lalić je odgovarajući na pitanja predsednice sudskog veća ispričao da su Belivuk i Miljković doneli odluku da Milan Ljepoja bude ubijen.

On je rekao je da je to bila osveta jer je Ljepoja učestvovao u pokušaju ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini, kao i da je za to ubistvo kao nagradu nekoliko pripadnika ovog klana od Zvicera dobilo po kilogram kokaina.

Blindirano vozilo "audi" koje je Belivuk koristio, prema Lalićevim rečima dobio je od "kavačkog klana", a nasledio od ubijenog Aleksandra Stankovića.

Božidar Spasić, bivši pripadnik Službe državne bezbednosti, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao jučerašnjeg svedočenja Srđana Lalića.

Naime, on tvrdi da će uskoro zbog svedoka okrivljenog, doći do raspada u odnosu Miljkovića i Belivuka odnosno, kako kaže, "pući će tikva".

- Približava se kraj te idile između Miljkovića i Belivuka. Tu će pući tikva. Sada se otvaraju priče o nekom rođaku, o tome kako je porodica Lalića dala neki štek stan, o ovoj starleti. Kada je počelo ovo suđenje, Lalić uopšte nije bio meta - rekao je Spasić i dodao:

- Policija i tužilaštvo uvek gledaju ko bi mogao biti meta odnosno što je Lalić sada, svedok saradnik ili sada svedok okrivljeni. Lalić nije bio jedina meta, razmatralo se i planiralo se u našim nekim stručnim krugovima da meta bude ili Miljković ili Lalić. Međutim, ovaj je pogodniji mnogo jer je držao u rukama i tu njihovu komunikaciju.

- Mi sada prisustvujemo jednom mafijaškom razgovoru gde neko ko želi da sluša može da ustanovi kako funkcioniše mafija. Sada Lalić non stop naznačava Zvicera, dok ova dvojica nikako da spomene Zvicera. Kada je spomenuo da je dobio njegovu fotografiju, oni su odma skočili na njega. Prema tome njih dvojica za sada štite Zvicera, ali će na kraju morati definitivno i to pitanje da se otvori na ovom suđenju - istakao je Spasić.

