PORODICA STUDENTKINJE IZ VOJVODINE OČAJNA, NIKOME NIJE JASNO ZAŠTO BI JOJ NEKO NAUDIO: Evo šta je devojka govorila o momku i udaji

Na telu I. K. (26), koja je u subotu pronađena mrtva u iznajmljenom stanu na Zvezdari u Beogradu, osim povreda na vratu, navodno su uočene i povrede na oku, usni, šaci i podlaktici što, kako nezvanično saznajemo, može da ukazuje na to da se devojka kobne večeri borila sa nekim, pokušavajući da se odbrani.

Sumnjvi detalji

- Čim je slučaj privaljen policiji, ustanovljeno je da je u pitanju sumnjiva smrt. Prva pretpostavka bila je da bi motiv mogao da bude koristoljublje, ali je ta sumnja vrlo brzo otklonjena jer su u kući pronađene sve vredne stvari, pa i pokidana dva lančića koja je I. K., kako se sumnja, imala na vratu pre smrti, a koja su joj nasilno strgnuta, ali nisu odneta - kaže izvor Kurira i dodaje da vrata stana nisu razvaljena i nije izvršena premetačina.

Prema rečima izvora, dosad prikupljeni tragovi ukazuju na to da je I. K. poznavala osobu koju je, kako se pretpostavlja, pustila u stan i da se grčevito borila za život.

- Povrede ukazuju na to da je I. K. pokušala da se odbrani i potvrđuju svedočenje komšinice, koja je ispričala da je u čula buku iz stana u kom je I. K. boravila, te da misli da je kobne večeri imala gosta - navodi izvor i dodaje da detalj koji najviše upućuje na to da je u pitanju zločin to što je stan pokojne bio zaključan, a ključa nema.

foto: Printscreen/Facebook

- Jedina stvar koja nedostaje iz stana je ključ koji je I. K. dobila od stanodavaca, a gde su bili ključevi od stana, ulaza u zgradu i zajedničke terase. Vrata nisu obijena, pa ako je neko ušao u stan, on je pušten, a kasnije je za sobom zaključao - kaže naš izvor i dodaje da u zgradi nema kamera, ali da su inspektori uzeli snimke sa okolnih objekata.

- Na zgradi pored su radile kamere i snimci se pregledaju. Proveravaju se DNK i otisci, pa se očekuje da analiza tih tragova razjasni ko je bio s I. K. u trenutku njene smrti - navodi sagovornik.

1 / 5 Foto: Nemanja Nikolić

Ono što će zasigurno pokazati da li je studentkinja, koja je u Beograd došla sa severa Srbije, ubijena jeste obdukcija, čije rezultate najviše očekuje porodica. Kako kažu njihovi prijatelji i rođaci, za njih je najveća misterija motiv zločina, ukoliko se ispostavi da je ubijena.

Motiv nejasan

- I roditeljima je rečeno da se sumnja da je ubijena, a ono što ih razjeda jeste pitanje "zbog čega, zašto bi joj neko naudio?". Svi znamo da je stradala nepravedno - kaže jedan prijatelj porodice, dok nam je rođaka rekla:

- Čekamo rezultate obdukcije, a sve nam je teže i teže. Ne možemo da razumemo koji je razlog za ovako nešto.

foto: Printscreen/Instagram

Kako su objasnili rođaci i prijatelji, roditelji I. K. sa velikom tugom pripremaju sahranu koja će biti obavljena danas.

Svi koji su poznavali devojku imaju smao reči hvale za nju i ističu da je bila za primer, volela prirodu, životinje, trenirala folklor, ali se i borila kroz život, upisala fakultet i istovremeno radila u kafiću kako bi pomogla sebi i svojoj porodici.

Podsetimo, I. K. su mrtvu pronašla braća koja su na poziv njenih roditelja došla da vide šta je sa njiom, jer im se nije javljala.

U petak se nije javila

- U petak se nije javila, a u subotu je roditelje dočekala tužna vest da je mrtva. Ona se redovno javljala svojima, a u petak je bio prvi put da to nije učinila. Svi se čude tim podlivima i povredama na njenom telu, ne bi se moglo reći da je lakoverna, već je odgovorna mlada devojka. Uvek je razmišljala mudro - kažu poznanici:

- Bila je prelepa, a kada bismo je pitali oko udaje, odgovarala je da nije lako naći dobrog i čestitog momka.

Roditelji poznaju i gazdu kafića U rodnom mestu I. K. svi su očajni, a komšinica koja je poznavala pokojnu kaže da ju je još kao bebu držala u krilu. - Tačno je da je i studirala i radila, bila je dobro i čestito dete, a i kafić u kom je radila u Beogradu drže dobri ljudi, zato je prodica bila sigurna da je na dobrom mestu. Nikada nije mislila samo na sebe, vikendom je dolazila i pomagala majci da skuva i spremi kuću. Roditelji su čestiti ljudi, a tako su i vaspitavali svoju decu - kaže ova žena.

Kurir.rs - D.A./N.H.