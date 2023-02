DOKTORA NASILNIKA KLINIKE IZBRISALE SA SPISKA ZAPOSLENIH: Ustanove se odrekle čuvenog hirurga, više nije u stručnom timu!

Srbijom je odjeknula vest da je čuveni lekar i potpukovnik VMA hirug N. O. (48) brutalno zlostavljao svoju suprugu, a zatim je otkriveno i da nasilje nad ženom i decom traje duže vreme. Na ovo su gotovo odmah reagovale i privatne klinike na kojima je pored posla na VMA bio zaposlen.

Na više sajtova velikih privatnih medicinskih ustanova više se ne može videti da je u njihovom stručnom timu hirurg plastične i rekonstruktivne medicine N. O. kom je određen pritvor jer je osumnjičen da je zverski zlostavljao suprugu.

U pitanju su ugledne klinike koje su se na ovaj potez odlučile gotovo odmah pošto je to postalo poznato, kako bi se od istog distancirale. Dodatno, sajt klinike "Estetska Hirurgija Dr Nikola Ostojić" je blokiran i njemu se ne može pristupiti. Jedino na sajtu VMA, N. O. se i dalje nalazi na listi zaposlenih lekara hirurga.

Podsetimo, policijska patrola iz Zemuna intervenisala je sinoć zbog prijavljenog nasilja u porodici gde su zatekli hirurga Nikolu Ostojića kome su oduzeta dva pištolja. Nesrećna žena sa kojom ima troje maloletne dece je u podlivima hospitlaizovana u KBC "Zemun". Njoj su utvrđene teške povrede - prelom četiri rebra, prelom nadlaktice i hematomi.

On je na saslušanju negirao nasilje, a to je učinila i njegova supruga, rekavši da su povrede od ranije. Pretučena žena je naknadno izjavila da je suprug od početka godine u porodičnom stanu više puta fizički i psihički zlostavljao, tukao, pretio ubistvom, urinirao po njoj, davio kablom. Po nalogu Trećeg OJT-a u Beogradu, Ostojiću je određeno zadržavanje do 48 sati, zbog nasilja u porodici.

