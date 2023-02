SRBIN NEVIN ROBIJAO U ITALIJI! Osuđen za pljačku i ranjavanje, dokazano da NIJE KRIV! Advokatica otkriva šta će sad da uradi

Neverovatn slučaj zamene identiteta koštao je Srbina N.K. (30) mnogo živaca, ali i slobode, jer je u italijanskom zatvoru boravio, ni kriv ni dužan.

N.K. je prvostepeno osuđen za oružanu pljačku u mestu Gaziolo dArkole, kod Verone. Odslužio je godinu dana zatvora, a sve vreme je tvrdio da je nevin i da se u vreme pljačke nalazio u Srbiji, piše Koriere del Veneto.

"Vi grešite, ja nisam pljačkaš koga tražite. Ja nisam taj koji je pucao u tog momka. Ne mogu da budem učesnik pljačke u toj vili jer te noći sam bio u Srbiji na proslavi Nove godine", pričao je na sudu N.K.

N.K. pravosuđe nikada nije poverovalo da je nevin, a jedina koja je sve ovo vreme bila uz njega, jeste advokatica Fabijana Trelja.

"Moj klijent je uvek tvrdio da je žrtva zamene identiteta. U vreme pljačke koju je počinila grupa kriminalaca 5. januara 2013. godine N.K. je bio u rodnoj zemlji, na proslavi Nove godine. Problem je što se, do sada, niko nije složio sa tvrdnjama Srbina, koji je uhapšen i ostao je u zatvoru godinu dana, pre nego što je prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora. Ova presuda je doneta 28. februara 2019. godine i od tada je trebalo još četiri godine da bi slučaj dospeo do Apelacionog suda. Drugostepena instanca je potpuno preokrenula prvostepenu presudu", objasnila je advokatica Trelja.

Njena žalba je prihvaćena u potpunosti, a za N.K. to je značilo potpuno osloboađanje od sve odgovornosti, jer nije počinio delo koje mu se stavljalo na teret.

"Dokazali smo da je u pitanju bila greška prilikom prepoznavanja, moj klijent nema ništa sa tim (pljačkom), u vreme događaja čak nije ni bio u Italiji", kazala je advokatica.

Ozbiljni dokazi zbog kojih je N.K. bio osuđen za krivično delo, zbog koje su tri učesnika već osuđena su da je učestovao u pljački vile kada je ranjen tada devetnaestogodišnji Franćesko Ambrozi.

Žrtva, Franćesko, kasnije se prisećao pljačke.

"Terali su me da priznam gde je sef, terali su me da brojima zajedno sa njima do deset. Tada je jedan od pljačkaša, najagresivniji od njih, pucao u moju levu nogu", ispričao je nesrećni mladić.

Policija je optužila N.K. da je upravo on taj razbojnik koji je pucao u mladića.

"Ispostavilo se da je počinilic drugi i zbog toga ćemo tražiti odštetu, za duševni bol, nezakoniti pritvor", rekla je adokatica.

Pravi počinilac je i dalje na slobodi.

