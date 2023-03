U PIROTU 180 PRIJAVA ZA NASILJE, ŠTO JE VELIKA BROJKA! Sugrađani tuguju zbog ubistva Sanje, kojoj je bivši pucao u glavu na Trgu

U Višem javnom tužilaštvu u Pirotu potvrđeno je Kuriru da će Miroslav M. (55), osumnjičen za ubistvo bivše emotivne partnerke Sanje M. (47) danas biti saslušan.

Podsetimo, Miroslav M. je juče ujutru, kako se sumnja, hicem iz pištolja ubio bivšu partnerku Sanju M. na Trgu Oslobodioca Pirota, dok je ona birala voće ispred jedne piljare. Kako smo pisali, sumnja se da je Sanja pre izvesnog vremena raskinula vezu sa Miroslvom, kao i da ga je prijavljivala za nasilje, zbog čega je on, navodno, imao i zabranu prilaska.

Četiri ženske organizacije civilnog društva u Pirotu osudile su brutalno ubistvo sugrađanke. One kažu da je u prošloj godini bilo 180 prijava nasilja što je za Pirot velika brojka, ali da je ta cifra u odnosu na 2021. godinu značajno porasla. One kažu "da je nezamislivo da neko, ko ima zabranu prilaska, a što je Miroslav imao prema Sanji, slobodno šeta gradom s pištoljem".

- Ogorčene smo jer je ubijena još jedna žena. Kampanjama koje sprovodimo ukazivale smo na problem nasilja nad ženama koje je u poslednje vreme u porastu, kao i na neophodnost bolje zaštite žrtava i adekvatno sankcionisanje nasilnika. Apelujemo na državu i lokalne institucije da analizira razloge zbog kojih Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ne dovodi do željenih efekata - rekla nam je Jelena Marinković iz Udruženja žena „Lav", a s tim se slažu i ostale organizacije, kao što su Udruženje "Žene juga", UG "Ternipe" i UG "Zvono".

Nema opravdanja!

Nije mogao da se pomiri sa raskidom

Komšije i poznanici Miroslava M. kažu da ne mogu da veruju da se odlučio na takav korak.

- Mi smo u šoku, ne možemo da verujemo da je to učinio. Delovalo je kao da mu je Sanja sve na svetu, uvek je isticao koliko mu znači. On je pre dve godine ostao bez sina, koji je preminuo, a Sanja mu je u tim najtežim trenucima mnogo pomagala i imala razumevanja i sada smo potpuno slomljeni zbog toga što je on uradio, užas! - pričaju komšije osumnjičenog i dodaju:

- On nije mogao da se pomiri sa tim da ga je ona ostavila. Čuo sam i da ga je prijavljivala za nasilje, ali ja to ne znam. Svakako ga nije bez razloga ostavila, a ubistvo zasigurno nije smelo da se dogodi. Nema opravdanja.

U Pirotu svi pričaju o jučerašnjem jutru kada je Miroslav znao Sanjinu rutinu da će iz butika koji je držala krenuti u kupovinu bakaluka. Kako svedoče radnici piljare gde je birala voće, ona je razgovarala s nekim o tome šta od voća da kupi. Tada je Miroslav prišao i upucao je nesrećnu ženu u glavu. S druge strane, za ubijenu Sanju svi imaju reči hvale. Opisuju je kao dobru, dragu i poštenu ženu i majku.

- Ona je zaista bila jako ljubazna i fina. Svima je htela da pomogne, radila je, vredna osoba. Potresla nas je njena smrt - pričaju Piroćanci.