UHAPŠEN SARADNIK LUKE BOJOVIĆA? Policija u Beranama privela Vuka Vulevića, evo šta su mu našli

Beranac Vuk Vulević uhapšen je jutros u Beranama. U tom gradu se sprovodi akcija kontrole bezbednosno interesantnih lica.

U okviru te aktivnosti kod Vulevića je pronađen pištolj u ilegalnom posedu zbog čega su mu stavljene lisice na ruke, piše crnogorska Pobjeda.

Njega su pripadnici policije sproveli u službene prostorije Centra bezbednosti Berane.

Vulević slovi za vođu beranske kriminalne grupe i za njegovo ime se veže više krivičnih dela, ali nikad nije osuđivan.

Vulević je, 2010. godine, uhapšen na aerodromu u Frankfurtu po poternici Interpola, koja je raspisana zbog krivičnih postupaka koji su se vodili protiv njega Crnoj Gori za pokušaj ubistva i učešće u krijumčarenju droge.

Bio hapšen 2004. u Beogradu

Advokat Nebojša Milosavljević potvrdio je za Kurir da je Vuk Vulević bio hapšen 2004. u Beogradu zbog falsifikovanja dokumentaata i da ga je on tada tastupao, ali da mu presuda u Srbiji nije izrečena jer je prebačen u Podgoricu. Podsetimo, on se u to vreme u Crnoj Gori dovođen u vezu sa ubistvom Duška Jovanovića, vlasnika Dana.

Takođe, dovođen je i u vezu sa Lukom Bojovićem kao njegov saradnik.