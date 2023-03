SRPSKI SPORTISTA IZGUBIO DVA LITRA KRV NAKON UBADANJA NOŽEM! Motiv napada je lične prirode, a povreda VEOMA KRITIČNA?!

Bivši reprezentativac Srbije u rvanju Đorđe Pešut izboden je nožem u Kragujevcu. Napad se dogodio usred dana. Više informacija o tome dala je dopisnica Kurir Jelena Šipetić koja se u jutarnji program uključila iz Kragujevca.

- Bivši reprezentativac Srbije u rvanju, a sadašnji ragbista Đorđe Pešut, napadnut je u kragujevačkom naselja erdoglija, nedaleko od centra grada ispred ambulante poznatije kao "Petica" dok je čekao svoju partnerku. Napadač mu je od ranije poznat. Oni su bili u nekom ličnom sukobu, a svađa je kulminirala je juče na ovom mestu. Uboden u butinu i izgubio više od dva litra krvi. Na sreću hitno je Intervenisala hitna pomoć i on je operisan u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu - izvestila je Šipetić.

Kako je prenela, Pešut se trenutno nalazi van životne opasnosti.

- Prema poslednjim informacijama on je trenutno stabilno i van životne opasnosti, ali pitanje je koliko će ova povreda uticati na kvalitet njegovog života ubuduće, s obzirom da je sportista. Više od 40 ljudi je dalo krv za njega, a njegovi drugovi na društvenim mrežama apeluju na strože sankcije za nošenje hladnog oružja. Napadač je do ovog trenutkua u bekstvu. Po godinama on je vršnjak Pešuta.Oobojca su mladi ljudi od 26 godina.

