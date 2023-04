IZVUČENO TELO IZ SAVE U SREMSKOJ MITROVICI Oglasila se NEUTEŠNA majka nestalog Aleksandra (18): "Čekam da bilo šta SAZNAM"

Za Mitrovčaninom Aleksandrom Jovanovićem (18) kojem se svaki trag gubi 15. aprila i dalje se intezivno traga. Poslednji put viđen je u subotu, kada je izašao iz porodične kuće i otišao u nepoznatom pravcu, a roditelji strahuju jer se njegov nestanak poklapa sa prijavom da je nepoznati mladić skočio sa mosta u reku Savu u Sremskoj Mitrovici.

Danas je iz reke Save u Sremskoj Mitrovici izvučeno telo, nakon čega se oglasila majka nestalog Aleksandra.

foto: Facebook

- Čula sam da je izvučeno telo, ali devojčice od navodno 17 godina. Slikali su ranac i ženske stvari. Da su našli muško telo, verovatno bi me neko pozvao - kaže majka Bilja za Telegraf i dodaje:

- Što se tiče Aleksandra, nema pomaka sve je na istoj relaciji, čekam da bilo šta saznam - kaže majka.

Podsetimo, posle njegovog nestanka postao je viralan skrinšot sa njegovog strima gde on piše: "Mislim, Sava je brza, za dva dana dok me ne nađu, baj, ko se boji smrti, odoh do mosta".

Navodno, tome je prethodila svađa sa devojkom koja živi van Srbije.

- Vreme njegovog izlaska iz kuće i eventualnog odlaska do mosta se poklapa sa vremenom kada očevici kažu da videli dečka kako skače i da je imao crnu jaknu i da je dozivao pomoć - kaže uplakana i očajna majka.

Nezvanično, policiji je u isto vreme prijavljen nestanak još jednog lica.

Aleksandar je na sebi imao sivu trenerku, sivi duks, crnu jaknu i sive patike.

Svako ko ima bilo kakvu informaciju o nestanku mladića može da se javi u najbližu policijsku stanicu.

SOS telefon za pomoć SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

Kurir.rs/Telegraf