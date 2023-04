BRUTALNO VRŠNJAČKO NASILJE U NIŠU: Potukla se dvojica đaka, jedan zbog krvarenja prevezen u Urgentni centar (FOTO)

U pesničenju dvojice učenika trećeg razreda Trgovinske škole u Nišu jutros oko 9,00 sati stradao je jedan nos. Zbog krvarenja jedan đak je prevezen vozilom Hitne pomoći na previjanje u Urgentni centar. Obojica su maturanti treće završne godine srednjeg obrazovanja. Direktor Sreten Marković kaže za "Kurir" da se ispituju okolnosti pod kojim je došlo do tuče. On je bio sa povređenim đakom do bolnice. - Neprijatno je kada se tako nešto dogodi deci koja su maturanti. Mi smo preduzeli sve mere u našoj nadležnosti. Sada su obojica đaka tu sa roditeljima gde će policiji dati pismene izjave kako se to dogodilo. Obavestili smo Školsku upravu i Centar za socijalni rad - kaže direktor ove škole.

foto: M.S.

U Hitnoj pomoći su nam potvrdili da su brzo reagovali i da nema težih povreda u ovoj tuči. - Incident se dogodio u Trgovinskoj školi posle prvog časa kada su se dvojica đaka potukli. Obavešteno je nadležno tužilaštvo- rečeno nam je u policiji. U holu škole kako smo čuli, to nije bila dogovorena tuča već "ferka" u afektu u hodniku, ali i da je "sve dobro prošlo" jer nije bilo korišćeno nekakvo hladno oružje koje pojedini srednjoškolci nose sa sobom u Nišu. Kurir.rs/M.S.