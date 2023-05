MASOVNI UBICA KRENUO ZEMLJANIM PUTEM PA UPAO U PROBLEM DOK JE BEŽAO OD POLICIJE! Evo kako je 9 sati izmicao poteri!

Stravičan zločin sinoć je zadesio meštane u selu Dubona, Malo Orašje i Šepšin, kada je U. B. (21) ubio u svom krvavom piru osam ljudi, a 14 ranjenih, od kojih je sedmoro u teškom stanju. Nemanja Đuran, načelnik službe za suzbijanje kriminala otkrio je kako se sve događalo, kao i da je U.B. (21) pokušao da pobegne kolima, ali se zaglavio na zemljanom putu u selu.

"Policijska uprava Smederevo je dobila sinoć poziv da se u mestu Malo Orašje dogodila pucnjava. Brzo smo izašli na lice mesta, tom prilikom je stradalo pet lica, a ostala su prevezena u bolnicu u Smederevu, a neka u Urgentni centar u Beogradu.

00:13 Potera specijalaca za masovnim ubicom iz Mladenovca

Nakon par minuta, u mestu Dubona je došlo do pucnjave iz vatrenog oružja gde je smrtno stradalo tri lica, a ranjeno osam. Krvavi pir je počinilo isto lice. On je iz automatskog oružja ispalio, pronašli smo u Malom Orašju 21 čauru kalibra 7,62, u Duboni 17 čaura isto iz automatskog oružja", rekao je Nemanja Đuran u emisiji na kanalu "Vesti" i dodao:

"On se nakon toga svojim vozilom marke "mercedes" uputio prema lokalnim, zemljanim putevima gde se njegovo vozilo zaglavilo. Nakon toga, u selu pored gde je izvršio zločin, seo je u jedno vozilo koje je imalo ključ u bravi i otišao do naplatne rampe Mali Požarevac. To vozilo je ukrao.

foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, EPA Andrej Cukic

01:25 Mladenovac 1

Zatim je zaustavio taksi vozilo i preteći taksisti ubistvom prinudio ga da ga odveze do sela na teritoriji opštine Kragujevca gde je u toku prepodnevih časova i uhapšen", otkrio je načelnik službe za suzbijanje kriminala.

"Ubica je odbacio vatreno oružje kojim je počinio zločin i mobilne telefone. Prilikom pretresa adrese gde stanuje pronađena je snajperska puška, više komada municije raznog kalibra. Većinu ljudi koje je ubio je poznavao. Niko ne može da veruje, jer je do pre izvesnog vremena bio uzoran mladić. Poslednje dve godine je napravio dva krivična dela, napad na službeno lice i tešku krađu. Reč je momku koji je trenirao sport, igrao fudbal", rekao je Nemanja Đuran.

Kurir.rs/Mondo/Vesti