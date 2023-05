"ČOVEK SA HILJADU LICA - NAJOZBILJNIJI TRGOVAC KOKAINOM" Nedić: Živeo je u ćeliji bolje nego na slobodi i sve koordinisao odatle

Vikend za nama, na žalost, nije mogao da prođe bez teških vesti o kojima smo mnogo slušali i govorili poslednjih dana. Trinaestogodišnji dečak osumnjičen je da je u noći subotu na nedelju sekirom i nožem teško povredio tinejdžera i njegovu majku u mestu Radojevo kod Nove Crnje. Jedan od ranjenih u mladenovačkom masakru ispričao je za Kurir kako je preživeo krvavi pir.

Šta se očekuje od veštačenja trinaestogodišnjeg dečaka osumnjičenog za masakr u školi Vladislav Ribnikar? Glavna karika balkanskog kartela.

Ko je Zoran Jakšić, čovek sa 1.000 lica koji švercom kokaina upravlja iz peruanskog zatvora!

Ovo su samo neki od naslova koji su proteklih dana obeležili novinsku rubriku crne hronike.

Pokrenuti ovim pitanjima, razgovarali su voditelji emisije "Puls Srbije" sa Rajkom Nedićem, odgovornim urednikom Kurira.

Nedić vidi poteškoće u pronalaženju modela koji će biti adekvatan za kažnjavanje maloletnih počinioca.

- Nema doma, nema zatvora, ali neće biti ni pušten na slobodu, Traži se zatvorski model i menjaće se zakon, biće pomerena granica, ali u ovom slučaju, najviše što može da dobije je 20 godina, to je što se tiče situacije u Mladenovcu. Mora da se pronađe neko rešenje, ali on ne sme biti pušten na slobodu - započinje Nedić.

Voditeljku Anastasiju Lazarević zanimalo je šta može da se konkretno uradi da on nikad ne bude pušten na slobodu.

- Tražili su dopuštenje od roditelja da se starateljstvo prepusti roditeljima, pa da se to posredstvom socijalnih služba reši. Da roditelji izgube starateljstvo, pa da država uzme u ruke brigu o ovom dečaku, a za starije prestupnike to je psihijatrijska ustanova, ali teško je zamisliti da iko od njih bude pušten na slobodu - smatra Nedić.

Posledice masakra na Vračaru i Mladenovcu su stravične, a radi se o smrti mladih ljudi i mladim ubicama i psihopatama.

Nedić se osvrnuo na sva prethodna dešavanja u Srbiji, uključujući hapšenje Zorana Jakšića.

- Ljudi su se poneli herojski i kao što je u školi Vladislav Ribnikar sestra trčala da spasi brata, tako se i u selu u Mladenovcu bili heroji koji su uspeli živi da se "izvuku". Opasnost je prošla, ta porodica u Mladenovcu je celokupno bila kritična, kažu meštani da su oni inače bili kritični - rekao je Nedić.

Za hapšenje velikog vođe klana Amerika, Zorana Jakšića, koga nazivaju i "čovek sa hiljadu lica", Nedić ističe da je jedan od najozloglašenijih i najozbiljnijih trgovaca kokainom.

- On je jedan od glavnih spona klanova iz Južne Amerike. Deo te karike su naši ljudi, ali su važna karika u distribuciji kokaina. Često imaju falsifikovane pasoše, i filmske ideje u švercu kokaina. Jedan je, čak, preko skaj aplikacije, daljinski, navodio kontejnere na brodu da zaobiđe kontrole. Uglavnom se kokain stavlja u kontejnere sa kvarljivom robom. Poslednji model snalaženja je da tovari idu preko Afrike, jer su tu slabije kontrole i da se onda vraćaju u Evropu. Saradnja sa policijom i Interpolom, i razmena kolega iz inostranstva - odmah su zaplenili veliku količinu oružja i novca, skoro 3 miliona evra. Da podsetim to su događaji iz 2019. godine i 2020. godine. Srpska policija može da se pohvali da je bila deo te velike akcije - kazao je Nedić.

Što se tiče Jakšića, Nedić se vratio na hapšenje narko bosa, on je imao sve, iako je živeo u zatvoru.

- I dan danas on ima veliki uticaj tamo. Osuđen je na 25 godina zatvora, a bio je desna ruka narko bosova. U zatvoru je imao sve, kao jedna luksuzna ćelija. I sam je govorio da sve može da se plati. Dao je 500.000 evra za plan, da se prokopa tunel od zatvora do obližnje kuće. To mu, naravno, nije uspelo... Ali svakako, on iz zatvora pravi razne planove i preko svojih ljudi razvija akcije. Pitanje je da li će biti dostupan našim vlastima, ali bez obzira što drugačije izgleda, uspevao je bez problema da prelazi granice i operiše svuda. Već smo ga pominjali i sumnjali da je on deo svega toga, i kasnije se pokazalo da je to on - rekao je Nedić.

