ISPLIVAO CEO SNIMAK TUČE U NEGOTINU: Tast tukao zeta i njegovog oca, sve gledala maloletna unuka! (VIDEO)

Iako se juče pojavio video-snimak na kome se vidi kako Mladen Bošković, zamenik predsednika opštine Negotin, član SNS i nekadašnji narodni poslanik u Skupštini Srbije, navodno sa svojim ocem brutalno tuče tasta, i to pred maloletnom ćerkom, ispostavilo se da je to samo deo snimka i da je on prvi napadnut!

Na novom snimku vidi se ko je započeo svađu i kako se sve odigralo 4. juna kada je Mladen Bošković sa ocem Zoranom došao da preda dete bivšoj ženi A. N. Iako se na jučerašnjem snimku vidi samo kako Boškovići tuku oca A. N. na celom snimku može se videti da Mladenova bivša supruga A.N. kada joj on predaje dete, Mladenu uvrće ruku, dok tast nasrće na njega!

00:51 Ceo snimak tuče u Negotinu

Na novom snimku može se videti kako otac A. N. pesniči i udara Mladena i njegovog oca Zorana, gde ih povremeno šutira i nogama kod automobila kojim je Mladen dovezao dete. Mladen Bošković u jednom trenutku razgovara na telefon gde nekome govori: "Dođite brzo, brzo!" dok ga tast udara pesnicama po glavi, čupajući ga za duks. Mladenov tast ne jenjava sa pesničenjem pa u jednom trenutku tuče i oca i sina, dok ga ćerka A. N. moli da dođe: "Tata dođi, molim te!", a u pozadini snimka se može čuti i dečji plač devojčice koja doziva dedu.

00:59 Porodična svađa se pretvorila u tuču - Negotin

Na drugom snimku koji navodno snima Mladen Bošković, vidi se kako krvav razgovara sa tastom koji u ruci drži dva šrafcigera i stavlja ih u džep kada mu Mladen kaže " sa hladnim oružjem hoćeš da me udariš, ej ti, *ebem te usta." dok mu se tast smeje i stavlja alat u džep od kombinezona.

- Pred detetom hoćeš da me ubiješ sa dva šrafcigera?! Pogledajte ovo, a pogledajte i mog oca - pokazao je Mladen da mu krvavi prst, dok je njegov otac pušio cigaru sa krvavim nosem.

Podsetimo, na snimku koji se juče pojavio, vidi se samo trenutak kada je tast oboren na zemlju, a Mladen i njegov otac ga udaraju.

(Kurir.rs)