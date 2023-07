"PUSTI GA DA CRKNE" Mladić koji je pritrčao u pomoć onesvešćenom veterinaru iz Bogatića otkrio ŠOK DETALJE: Da se naježi čovek!

Trojica mladića, uzrasta od 19 do 27 godina uhapšeni su zbog sumnje da su brutalno pretukli veterinara B.D. (44) iz Bogatića. Kako se saznaje, jedan od njih, nakon što je muškarac iz obližnjeg kafića pritrčao u pomoć B.D. koji je onesvešćen ležao na pločniku dobacio mu je: "Pusti ga neka crkne".

Prema informacijama, poznati veterinar u Bogatiću, miljenik svojih sugrađana, pretučen je jer je hteo da razdvoji pomahnitale nasilnike koji su tukli njegovog rođaka. Kobne noći, između subote i nedelje, njegov rođak posvađao se u kafiću sa grupicom momaka.

- B.D. i njegov rođak su sedeli u kafiću, a u jednom trenutku njegov rođak je otišao do toaleta. Pri povratku za sto gde su on i Boris sedeli verbalno se sukobio sa grupom mladića. Sukob je tu završen, međutim pomenuti mladići su sačekali da B.D. i on krenu ka kući, a onda su nasrnuli na njih - priča izvor.

Kako se nezvanično saznaje, Boris je išao ispred svog rođaka, međutim kada je video da su dvojica krenula da ga tuku vratio se i pokušao da ih razdvoji.

- Tada su trojica nasrnula na njega i počela da ga tuku. Boris je pao na pločnik i udario je glavom. Mladić koji je u tom trenutku bio u kafiću i video šta se događa pritrčao je da mu pomogne, međutim jedan od batinaša mu je dobacio: "Pusti ga neka crkne" - kaže izvor.

Meštani Bogatića u šoku su zbog nasilja koje je pretrpeo Boris i svi se mole za njegov život.

- On je čovek iz čestite porodice, pristojan i miran mladić. Nikoga nikada nije pogledao popreko, niti bilo šta slično tome. On je ugledan veterinar i sa svima je u dobrim odnosima - priča jedan od Borisovih poznanika.

Boris je u bolnicu primljen u teškom stanju, u komi je i lekari mu se bore za život.

Oglasio se i predsednik opštine Ovi povodom se oglasio i Milan Damnjanović, predsednik Opštine Bogatić. - Najoštrije osuđujem napad na našeg sugrađanina, uvaženog člana naše lokalne zajednice koji se desio pre dve večeri. Moraju se znati granice u poštovanju ljudskog integriteta, slobode i dostojanstva. Nažalost, svedoci smo toga da postoje individue koje destruktivno ponašanje i svoju agresivnost iskazuju na ovako brutalan način, a to je nešto čemu sve institucije sistema moraju stati na put i to ne samo u ovom slučaju. Neophodno je da se svaki stanovnik naše opštine oseća sigurno i zato pozivam nadležne organe da utvrde sve okolnosti ovog gnusnog čina kako bi se sprečili slični događaji u budućnosti. Imam puno poverenje u njihov rad i verujem da će se u najkraćem roku počinici izvesti pred lice pravde. U ovom trenutku najvažniji je život našeg sugrađanina i zato se svi zajedno pomolimo za njegov što brži oporavak - napisao je Damnjanović na Fejsbuk stranici.

Kurir.rs/Blic