"TO JE MESTO UŽASA I TRAGEDIJE, MOGU DA JE SRUŠE DO TEMELJA": Ovako izgleda kuća Borilovića na Cetinju godinu dana posle masakra

Prolazi godinu dana od svirepog masakra na Cetinju, kada je pomahnitali Vuk Borilović sa lovačkom puškom krenuo u krvavi pir usmrtivši 10 ljudi, među kojima i dvoje dece i ranio šest osoba.

Od tog 12. avgusta u ovom gradu Crne Gore više ništa nije isto, a u naselju i kom se dogodio zločin već mesecima odzvanja samo muk. Svoj zločinački pohod Vuk je započeo u svojoj kući i prvo usmrtio dva dečaka Mašana i Marka, kao i njihovu majku Natašu koji su kod ubice iznajmljivali stan u prizemlju. Godinu dana od kako se to desilo, toj kući strave skoro više niko i ne prilazi.

- To je kuća užasa i tragedije, tu je sve stalo. I dalje oko kuće stoji razlupano staklo, kada je ubica izrešetao prozor iza kog su bila Nataša i njeni sinovi. Kuća se nalazi nadomak cetinsjkog manastira, ali tuda svi izbegvajau da prolaze. U aprilu je u njoj izbio požar, ali su atrogasci brzo reagovali i ugasili ga. Mada, ako pitate većinu ljudi ovde na Cetinju niko ne bi imao ništa protiv ni da se to zlo sruši do temelja, kaže za RINU Cetinjanin koji je želeo da ostane anoniman.

Cetinjani dodaju da je Vuk Borilović ovaj nezapamćeni zločin najverovatnije planirao, jer u vreme kad je ubijao nedužne, njegova žena i kćerke nisu bile tu. Moglo se čuti, da je pre nego što je krenuo da ubija otišao u crkvu, zatim uzeo lovačku pušku i započeo zločin nezapamćen u istoriji Crne Gore. Porodica Borilović je, prema priči meštana, jedna od najstarijih i najuglednijih na Cetinju.

Kuća strave u kojoj je počinjen jeziv masakr na Cetinju

Međutim, kako je saopštila crnogorska policija, Vuk Borilović je i ranije imao kriminalni dosije i bivao je nepravosnažno osuđen zbog nasilničkog ponašanja.

- Imao je te neke svađe sa kolegama, ali niko nije ni pomislio da je spreman da uradi onako nešto. Šta se desilo u njegovoj glavi, pa da ubije nevine ljudi i ono dvoje divne dece niko nikad neće saznati. Tu tajnu se sabom je poneo u grob, dodaje Cetinjanin.

Nakon što je ubio deset i ranio šest ljudi, Vuk Borilović je i sam ubijen. Vatru na njega otvorila je policija, čiji jedan metak ga je pogodio, dok je ostalih pet ispalio meštanin koji pokušao da spreči ovaj krvavi pir.

