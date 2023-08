MAJKA NESTALE ANE VOLŠ IMA SAMO JEDNO PITANJE ZA BRAJANA: "Neka mi daju mogućnost da ga pogledam i da ga pitam..."

Brajanu Volšu (46), optuženom za ubistvo supruge Ane Volš (39), suđenje će biti nastavljeno 23. avgusta pred sudom u Norfolku, u Masačusetsu, a tereti se za ubistvo i uništavanje tela svoje supruge. Milanka Ljubičić (69), majka nestale Srpkinje, navodi da se nada da će uskoro saznati istinu jer je iz dana u dan zdravstveno sve lošije.

Kako navodi potresena Milanka, više od osam meseci nadanja i čekanja polako počinju da čeznu.

„Meseci neprestanog razmišljanja gde je moje dete, što mi se ne javi, da li je živa. Jednostavno, ne želim da prihvatim surovu i monstruoznu istinu koja se svakodnevno medijski plasira, ali kada ostanem sama – zapitam se, toliko meseci, a nema traga. Šta ako je sve istina? Dišem, ali ne znam da li sam živa, neznanje me ubija“, govori potresena žena.

foto: STEPHEN SHERMAN / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kako dodaje Milanka, jedinu utehu u celokupnom slučaju joj bude unuci, koji su zajedno i kod Anine sestre.

„U prvim danima nestanka o Aninoj deci prvo je brinula Brajanova majka, da bi potom bili predati njihovom Centru za socijalni rad. Nakon toga, starateljstvo je dobila moja starija ćerka i najvažnije je da su oni zajedno, da ih nisu odvajali. Iako je postojao problem jer su se Brajan i njegova majka usprotivili takvoj odluci, sud ih je ipak dodelio mojoj starijoj ćerki i njenom suprugu“, dodaje Milanka.

Vidno slomljena, krhkog zdravlja, ona navodi da nije dobro, kao i da ne zna šta može da se dogodi na suđenju.

„Ne znam šta da očekujem, ne znam šta može da se dogoditi svaki dan. Dobila sam potvrdu da je u kući pronađen treći DNK koji se ne podudara sa Aninim. Ne znam, možda je to slamka, trunčica, a možda se i lažno nadam. Kako da kažem – Brajan ćuti, Ane nema, a ja sam sve lošije, i sada se bojim da li ću kao njena majka ikada saznati istinu“, pita se Milanka.

Ona navodi da bi želela da, ukoliko Brajan ne bude želeo da govori, dobije mogućnost samo da ga ona upita gde joj je dete.

„On je mene uvek poštovao, pa i život mi je spasio. Samo bih ga pogledala i pitala: “Gde je Ana, Brajane?“. Ne znam šta da kažem, ali ako se ispostavi da mog deteta zaista nema više, onda bi trebalo tamo da bude sahranjena. Blizu svoje dece. Ja sam bolesna, a oni treba da joj pale sveću i nose cveće na grob ceo život. Videću i da odem do naše crkve da pitam kakvi su običajim ukoliko je ubijena“, zaključuje Milanka.

Podsetimo, na poslednjem ročištu tužilaštvo je iznelo i neka nova saznanja – poput onog da je Volš sumnjao da ga supruga vara i da je zato, preko svoje majke, unajmio privatnog detektiva da je prati. Volšova advokatica takođe je prvi put opširno govorila o izrečenim optužbama i jednu po jednu ih je negirala ili nudila alternativno objašnjenje. Prvi put su izneti i detalji koji ukazuju da je motiv zločina mogao biti novac.

foto: Prinscreen

Volš je povremeno odmahivao glavom dok je slušao optužbe.

Tužilaštvo je iznelo do sada nepoznata saznanja o tome da je Brajan Volš sumnjao da njegova supruga ima aferu sa drugim muškarcem u Vašingtonu, te je 26. decembra 2022. unajmio privatnog detektiva preko svoje majke.

Takođe je često posećivao Instagram profil jednog od njenih prijatelja. Prema navodima tužilaštva, 27. decembra je na internetu pretraživao kako da se razvede.

Ana je, prema navodima tužilaštva, 28. decembra rekla prijateljici da želi da napusti Brajana i odseli se sa decom u Vašington. Brajan nije mogao da se seli iz Masačusetsa, jer je bilo u toku suđenje po optužbama da je prodavao falsifikovane slike Endija Vorhola.

U novogodišnjoj noći, Volšove je u kući posetio zajednički prijatelj, večerali su i slavili Novu godinu, a deca su spavala. Prijatelj je napustio njhovu kuću oko 1.30 ujutru i to je poslednji put da je Ana Volš viđena živa, navodi tužilaštvo.

Na saslušanju su ponovljena ranije izneta saznanja o tome da je Volš u ranim jutarnjiim satima 1. januara, a i narednih dana, pretraživao internet da vidi „posle koliko vremena telo počinje da se oseća“, ali i koliko je potrebno da se čeka da se neko proglasi mrtvim i da se pokupi njegovo životno osiguranje. To do sada nije bilo pominjano u ovom slučaju, a moguće je da se tumači kao motiv jer bi Brajan Volš dobio taj novac u slučaju Anine smrti – 2,7 miliona dolara.

Takođe, tužilaštvo je iznelo i do sada nepoznate navode bebisiterke Volšovih koja je 1. januara rano popodne došla da čuva troje dece, te da joj je Brajan rekao da je Ana morala hitno da ode u Vašington zbog posla. On je otišao kod svoje majke, kojoj je takođe rekao da je Ana otišla u Vašington, a majka je odmah pozvala privatnog detektiva da mu to prenese.

foto: STEPHEN SHERMAN / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tužilac je ponovio da je Brajan Volš u narednim danima snimljen nadzornim kamerama u više prodavnica kako kupuje sredstva za čišćenje, sekiru, čekić, hidrogen-peroksid, kiselinu, tepihe, mirišljave sveće.

Bebisiterka je u razgovoru sa policijom nekoliko dana kasnije posvedočila da su zamenjeni tepisi u donjem delu kuće, kao i kanta za smeće.

Volš je, kako su pokazali snimci sa nadzornih kamera, bacao kese za đubre u kontejnere, odakle je otpad završavao na deponiji u okolini Bostona.

Tužilaštvo je ponovilo da je Anin nestanak prijavio njen poslodavac, agencija za nekretnine Tišman Spajer iz Vašingtona, 4. januara, a ne suprug. Policija je po prijavi otišla do kuće Volšovih u Kohasetu, a Brajan im je ponovio da je Ana 1. januara rano ujutru uzela taksi, otišla na aerodrom i odletela za Vašington. Rekao je da je na sebi imala crni kaput, gumene Hanter čizme i Prada torbu, te da je najstariji sin video kako izlazi iz kuće.

Policija je potom ustanovila da Ana nikada nije ušla u taksi i otišla na aerodrom i od Volša zatražila njegov mobilni telefon i ajped najstarijeg sina, koje im je on predao.

Brajan Volš je uhapšen 8. januara zbog laganja policije u istrazi, a posle su mu dodate i optužbe za ubistvo.

foto: EPA Craig Walker/ Pool

Šta kaže odbrana?

Prvi put se pred sudom, u opširnijem izlaganju, obratila i advokatica Brajana Volša Trejsi Majner i odgovorila pojedinačno na tvrdnje tužilaštva.

Ona je rekla da nema dokaza da je Ana ubijena, da nema oružja i da njen suprug nije imao motiv da je ubije.

„Prema zakonu u Masačusetsu, osoba se ne smatra mrtvom dok ne prođe sedam godina od nestanka“, rekla je Majner.

Volšova advokatica je rekla da on nije mislio da Ana ima aferu sa drugim muškarcem i da je to prvi put čuo tek kada je tužilaštvo počelo da iznosi svoje pretpostavke. Takođe, Volš tvrdi da je njegova majka samostalno unajmila privatnog detektiva.

Majner je ispričala da su za novogodišnju noć Volšovi ugostili prijatelja, da je atmosfera za večerom bila dobra, da su slavili, i da nije bilo nikakvih neslaganja i svađe.

U odgovoru na Volšove pretrage na internetu kako da se otarasi tela, njegova zasuptnica je rekla da „priznaje da su problematične“.

„Ali, Volš je i pretraživao koliki porez plaćane ako dobijete mnogo novca na lutriji i kako se osniva humanitarna organizacija, pa nikada nije dobio na lutriji, niti je osnovao humanitarnu organizaciju. Takođe je na internetu gledao i koje je najbolje mesto za porodični odmor 2023“.

U vezi sa tvrdnjama tužilaštva da su u podrumu pronađeni tragovi krvi, Majner je kazala da je policija uzela osam uzoraka i da je njima poznat samo jedan rezultat – koji je negativan na krv. Priznala je i da je Volš kupovao velike količine sredstava za čišćenje, ali da su mnoga ostala „netaknuta“ i da stoje u podrumu.

foto: Printskrin/Instagram

Majner je istakla da je Volš bio kooperativan u istrazi i da je policiji dobrovoljno predao telefon i ajped.

Odgovarajući na to da Volš nije prijavio nestanak supruge, već je to tri dana kasnije uradio njen poslodavac, advokatica je rekla da se već dešavalo da se Ana nije javljala po nekoliko dana i da je to bila „matrica“. Prema njenim rečima, Ana je u tim situacijama govorila Brajanu da ne brine i da ne treba da kontaktira njenog poslodavca – te da ih zbog toga nije zvao ni u ovom slučaju.

Advokatica Brajana Volša je negirala i da je on imao finasijski motiv za ubistvo supruge, rekavši da je njegova majka bogata i da mu nikada nije zafalilo novca.

Istakla je i da je Brajan Volš bio posvećen otac, da je primarno brinuo o troje dece – oblačio ih, hranio, vodio u školu, dok je Ana radila u Vašingtonu.

Brajan Volš ostaje u pritvoru bez kaucije. Ako bude proglašen krivim za ubistvo, preti mu doživotni zatvor.

Podsetimo, Ana Volš, američka državljanka poreklom iz Beograda, nestala je 1. januara i njen suprug je rekao da je iz Kohaseta u Masačusetsu, gde su živeli, otputovala u Vašington, gde je radila. Međutim, njen poslodavac je tri dana kasnije prijavio nestanak. U istrazi su kasnije pronađeni materijalni dokazi koji, prema optužnici, ukazuju da je Brajan Volš ubio Anu, raskomadao njeno telo i uništio posmrtne ostatke. U podrumu njihove kuće pronađeni su i noževi sa tragovima krvi, a internet pretrage Brajana Volša pokazale su da je tražio informacije o tome kako da se otarasi tela.

Kurir.rs/Nova