ODNELI SVE! LOPOVI ZA 20 MINUTA BEOGRAĐANINU OČERUPALI AUTO: Drama porodice iz Srbije na letovanju u Italiji, očevici snimili sve!

Jedno lepo, porodično putovanje Beograđanina do Italije pretvorilo se u pravu noćnu moru kada je njihov automobil opljačkan kod Napulja.

Beograđanin je sa suprugom i četvoro dece bio na proputovanju do Sicilije, da bi u povratku doživeli pravu traumu. Naime, njihov auto je opljačkan na parkingu kod Dekatlona, dok je porodica bila u radnji. Lopovi su iz vozila ukrali sve što su mogli i to samo za 20 minuta koliko je porodica provela u prodavnici.

Sve se desilo u ponedeljak uveče, kaže na početku razgovora sagovornik Telegrafa.

"Negde oko Napulja smo stali da udahnemo vazduh od silne vožnje. Vraćali smo se sa Sicilije i parkirali smo se na 10-12 metara od ulaza u Dekatlon. Unutra smo proveli oko 20 minuta i krenuli ka automobilu", kaže sagovornik.

Dodaje da su, dok su išli ka vozilu, videli neke dečje stvari na zemlji, ali su pomislili da su im ispale. Međutim, kada su videli grupu ljudi oko vozila, shvatili su da nešto nije u redu.

"Oni su nam govorili nešto na italijanskom, očigledno su bili očevici pljačke. Kada smo prišli autu, videli smo više stvari, dečije jastuče na zemlji i da je razbijeno vozačevo staklo", prepričava situaciju koja ih je potresla.

Kako kaže, u tom trenutku deca su počela da plaču, u autu je bio i mobilni telefon od najstarije ćerke, koja ga je ostavila u autu, a dobila ga je na poklon za uspešno završeni razred.

"To je bio najkritičniji deo cele priče iz ugla emocija. Posle toga smo pokušali da se sporazumemo sa tim ljudima. Saznali smo da imaju slike pljačke ali nismo smeli da reaguju jer su se plašili za svoju bezbednost. Pozvali su neko lokalno obezbeđenje, i rendžer je došao posle 10 minuta", objašnjava naš sagovornik.

"Veliki auto i strane tablice - idealan plen za lopove"

Pošto je u pitanju šestočlana porodica, imaju veliki auto, a kako su saznali od inspektora, baš to je idealan plen. "Rekli su nam da je za takvu vrstu lopova idealno kada vide veliki auto i strane tablice", dodaje sagovornik.

Ono što je zanimljivo jeste da su lopovi za 20 minuta uspeli sve da iznesu iz vozila.

"Od najmanjeg ranca do osam ili devet putnih torbi, sve je ukradeno. Možete da zamislite kojom brzinom su sve odneli, to govori da nisu u pitanju amateri već dobro istrenirani za tu vrstu posla", dodaje on.

Sedišta su, kako kaže, bila poobarana, a kako se vidi na fotografijama, bilo ih je dvojica. "Oni su se parkirali odmah do našeg vozila i prosto su prebacili stvari iz jednog automobila u drugi", dodaje on.

Beograđanin ističe da je obišao dve ili tri policijske stanice nakon pljačke u okolini Napulja, i da je imao problema da nađe nekog kome bi prijavio slučaj.

"Posle obilaska nekoliko stanica, uspeo sam da nađem inspektore kojima sam dao izjavu i dobio zapisnik", ističe on.

Posle toga smo ostali još jedan kako bismo došli k sebi, jer nismo imali ni četkice za zube.

"Iste večeri smo uz pomoć rendžera i ljudi koji su bili svedoci otišli smo do nekog bezbednog dela gde su nam pomogli da očistimo staklo i osposobino auto koliko je moguće za vožnju", dodao je on.

Porodica je nakon toga išla do Rima, a na pumpama su se snalazili kako da zalepe staklo i učine vožnju koliko-toliko bezbednijom.

"Zalepilo smo lepljivu traku, bilo je baš teško, vidljivost je bila ograničena", dodaje on.

Kako ističe, vrednost stvari koje su ukradene procenjuje se na više hiljada evra. "Ukrali su dva laptopa, 2 mobilna telefona, još neke tehničke stvari, plus garderoba i stvari svakog od nas, a bilo nas je šestoro", objašnjava on.

Ipak, ono što su mu mnogi rekli i čega je i sam svestan, uprkos traumi koju su doživeli, jeste da je njegova porodica živa i zdrava.

Porodica je zahvalna inspektorima Stefanu Pirasu i Andrei Katancaniu na ljudskom i profesionalnom odnosu.

"Ono što se svi pitamo jeste šta bi se desilo da smo došli ranije. Svi sa kojima sam pričao tešili su me da smo dobro prošli, da su nam odnete samo stvari, ali da smo mi dobro. To je na kraju krajeva i jedino važno, sve ostalo je nadoknadivo", zaključuje naš sagovornik.

