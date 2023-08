"UBIO MI JE SINA DRŠKOM VINSKE ČAŠE": Ovo je mladić ubijen na krvavom 18. rođendanu u Batajnici! Bio u komi 29 dana, ali je umro

Nemanja Mihajlović (20) iz Ugrinovaca preminuo je posle 29 dana u komi, nakon što je 3. jula pretučen na proslavi punoletstva u Batajnici, gde je bio gost! Kako se sumnja, njemu je kobne ubode u vrat drškom od slomljene vinske čaše zadao mladić A. P. iz Leštana.

Jeziv napad na Mihajlovića dogodio se pola sata posle ponoću ispred restorana u Primoštenskoj ulici, u kom se slavio 18. rođendan. Nemanjin neutešni otac Nenad, policajac u invalidskoj penziji, kaže za Kurir da samo želi pravdu!

Mirno stajao

- Moje dete ubio je mladić koji ga nikad ranije nije video, nije čuo i nije imao kontakt s njim. Oduzeo mu je život, a onda je mirno stajao iznad njegovog krvavog tela i rekao da se Nemanja sam povredio tako što je pao na čašu?! - kaže Nenad koji je pre 10 dana sahranio sina.

Nenad kaže da je tog 3. jula i on bio na toj proslavi rođendana sa sinom, suprugom i drugim sinom.

- Veselili smo se i bili porodično, ali smo supruga, drugi sin i ja oko 23 sata otišli, a Nemanja je rekao: "Ostaću još malo, baš mi je lepo." Tako je i bilo.

Majka mu je poslala poruku oko 23.40, a on joj je odgovorio "da dolazi kući za pola sata" - kaže neutešni čovek i nastavlja:

- A onda stiže poziv i prijatelj mi kaže: "Nešo, dođi brzo, Nemanja je povređen i leži ispred restorana. Zvali smo već Hitnu". Dok sam vozio ka tamo razmišljao sam da se potukao, da se povredio, da nije ništa strašno, ali kada sam stigao usledio je šok. Zatekao sam ga kako leži u lokvi krvi. Nije se pomerao.

Kako tvrdi, osumnjičeni je sve vreme bio prisutan, stajao je iznad njegovog sina i pravdao se: "Potukli smo se i sam je pao na čašu".

- Ubica je bio hladan, a kada je došla Hitna i otkopčala Nemanji košulju, videli su da ima ubodnu ranu na vratu. Tada je osumnjičeni rekao da se Nemanja sam povredio na čašu?! Zamislite, stakla oko njega nema, nema te čaše. Kako moje dete samo da padne na čašu i iseče karotidu i sve krvne sudove na vratu do kičmene moždine?! Nelogično je, kao što nam je kasnije i rekao hirurg koji ga je operisao dva puta - navodi otac ubijenog.

Kako dalje navodi, policija je iste večeri odvela osumnjičenog da da iskaz, a ekipa Hitne pomoći je prevezla povređenog u Urgentni centar.

Operacije i agonija

- Četri sata smo sedeli u bolnici i molili se da sve bude u redu. Posle dve operacije, lekar kaže da je stabilno i da pratimo stanje. Već sutradan je pao u komu u kojoj je bio 29 dana - kaže Nenad i dodaje da im se srušio ceo svet.

Prema njegovim rečima, osumnjičeni je 3. jula posle saslušanja u policiji pušten, ali je 8. avgusta uhapšen.

- Dok smo mi proživljavali agoniju, on se slobodno šetao. Kada je Nemanja preminuo, A. P. je uhapšen i na teret mu se stavlja da je počinio krivično delo teške telesne povrede sa smrtnim ishodom - kaže otac.

On dodaje da je njegov sin radio u firmi koja proizvodi garažna vrata i da je bio voljen.

- Na Nemanjinoj sahrani bilo je 2.000 ljudi, svi su ga voleli. Išao je dobrovoljno i u vojsku - navodi Mihajlović.

Traži pravdu

Želim da se krivac kazni

Nenad Mihajlović kaže da je njegov sin bio u svom automobilu BMW ispred restorana pre nego što je napadnut.

- Nemanja je sedeo u kolima i pričao sa prijateljem preko telefona. Ubica mu je, kako sam čuo, prišao i udario vinskom čašom u glavu. Čaša se razbila, a onda ga je drškom od čaše ubo u vrat. Restoran ima kamere, ali mesecima pre toga su isključene, tako da niko nije video šta se tu zapravo dogodilo. Ali verujte, i da je moje dete krivo i da se pobilo, to nije razlog da ga neko ubije. Ko je on da nekom presudi? - kaže Nenad i dodaje:

- Kada nekoga hoćete da ubijete onda to radite ovako u vrat, a da je slučajno ,to bi bilo u nogu, stomak. Ovo je ciljano ubistvo. Samo hoću da se ubica mog deteta adekvatno kazni, ja znam da to Nemanju neće vratiti, ali želim da znam da je onaj ko ga je ubio kažnjen za taj čin.