"KAKO JE NEKO TAKO DOBAR MOGAO DA DOŽIVI TAKO OKRUTAN KRAJ": Posle mesec dana sahranjena žena koju je Srbin ubio u Sidneju

"Još uvek ne mogu da verujem da te nema. Nikako nisi ovo zaslužila. Bila si tako lepa duša, i pitam se kako je mogao neko tako lep i dobar da doživi tako okrutan i tužan kraj?".

Ovim rečima se od ubijene Kristin Formoze Rakić (53), rodom sa Malte, koju je u ujulu u Sidneju ubio bivši suprug Dušan Rakić (50), inače Srbin, oprostio njen blizak rođak.

On je u ime čitave porodice Formozo sa Malte, u otvorenom pismu koje je objavljeno na Fejsbuku, napisao da će se boriti za pravdu.

- Kristin zaslužuje da se borimo za pravdu! Nadam se da ovakvu tragediju niko nikada više neće doživeti. Moramo se boriti protiv nasilja u porodici - napisao je Noel Formoza, koji je i gradonačelnik San Lorenca na Malti.

On je naveo i da je ubijena žena sahranjena u proteklog ponedeljka, mesec dana nakon smrti, te da je njenu sahranu pratio uživo preko interneta.

- Mogu samo da zamislim koliku bol osećaju njena deca, otac i prijatelji. Verujem da je Krisi pronašla svoj mir sada. Počivaj u miru, najdraža naša, zauvek ćeš biti u našim srcima - napisao je Noel i dodao da je bilo jako teško Kristininom ocu saopštiti vest da mu je ćerka mrtva.

- On je u to vreme bio na Malti na odmoru i hitno se onda vratio u Australiju. Inače smo bili jako bliski i sa njom i sa celom njenom užom familijiom - pojasnio je on za lokalne medije.

Podsetimo, Kristin Formoza Rakić, pronađena je u julu mrtva u svom stanu u Sidneju, a sumnja se da ju je ubio bivši muž. Australijska policija sada je optužila njenog bivšeg supruga Dušana Rakića za ubistvo u vezi sa nasiljem u porodici i za kršenje zabrane prilaska žrtvi porodičnog nasilja i kršenje jemstva.

- Dušan Rakić je kako se sumnja, nakon što je ubio bivšu ženu, isekao sebe po vratu i rukama i bio je prebačen u bolnicu. Pošto se oporavio uhapšen je i tereti se za ubistvo. Sudskom ročištu prisustvovao je iz bolničkog kreveta putem video veze - podsetili su mediji iz Australije.

