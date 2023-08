OPASNE VEZE: Odbegli ubica Mehić bio blizak sa Orićem i familijom Keljmendi

Damir Mehić (47), zvani Bibi, koji je u subotu uhapšen na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu zbog sumnje da je sa lažnim pasošem pokušao da uđe u Srbiju, blizak je prijatelj i bivši pripadnik ličnog obezbeđenja Nasera Orića, bivšeg komandanta Armije BiH u Srebrenici. Mediji iz Bosne i Hercegovine navode da je on vođa zloglasnog "odreda smrti", kao i da je njegova porodica bliska Naseru Keljmendiju, najpoznatijem albanskom narko-bosu.

Zločin u Tuzli

Podsetimo, posle privođenja Mehića koji je sa suprugom doputovao iz Italije, utvrđen je njegov pravi identitet, odnosno da on nije čovek čiji je pasoš pokazao pripadnicima granične policije na ulazu u Srbiju. Otkriveno je da je Bosna i Hercegovina za njim raspisala Interpolovu poternicu zbog zatvorske kazne od 17 godina i pet meseci, na koju je osuđen zbog ubistva koje je počinio 2013. u Tuzli.

Suđenje

Bilo mu zabranjeno da napušta Tuzlu

Suđenje Damiru Mehiću za ubistvo Emira Džinića 2013. u Tuzli, okončano je u februaru ove godine i to tako što je osuđen na 17 godina i pet meseci zatvora u Kantonalnom sudu u Tuzli. Na presudi, koju je čekao na slobodi, nije se pojavio. Inače, on je u bekstvu bio do 2018. kada je uhapšen na Jahorini, a prema navodima medija iz Bosne i Hercegovine na slobodi se našao tako što je odugovlačio trajanje sudskog postupka, tokom kog po zakonu te države od podizanja optužnice do presude pritvor može da traje najviše dve godine. Tako - Mehić je 25. februara 2020. godine pušten iz KPZ-a Tuzla. Tada mu je izrečena mera zabrane napuštanja Tuzle, oduzimanja pasoša i prelaska granice BiH, a morao i jednom nedeljno da se javlja policiji. Ipak, ponovo je pobegao - naveli su oni.