OVAKO JE PRLJAVI POLICAJAC ŠARIĆU CINKARIO NJEGOVOG ROĐAKA: Bajčo se uhvatio s ovim Banovićima, a oni sede na 100 stolica

Policajac Petar Lazović ubeđivao je svojevremeno Darka Šarića da je njihov rođak i telohranitelj njegovog brata Duška - Vladimir Bajčeta šurovao sa škaljarcem dok je bio uz Pljevljake.

To se, na osnovu Skaj komunikacije, desilo nakon što su policajci oteli Edmonda Mustafu, pripadnika suprotstavljenog šakaljarskog klana.

U prepiskama sa tada kriptovane aplikacije proizilazi da mu je Baranin to ispričao dok je bio pod njegovom kontrolom, zarobljen u štek stanu u Siti kvartu...

Petar Lazović foto: printscreen beraneonline.me

Mustafa je nedavno negirao da je bio otet.

“Slušaj me sad, kaže da je cimao Bajčetu u Siti kvartu. I da su ga zvali Marinko i Bajčeta i on se sastao sa Marinkom. I Marinko mu se kleo da Bajčeta nema veze ni sa čim i da Bajčeta može da se pobije, ali on nema ništa protiv Barana. Kad je bio kod vas, prije godinu i po. I čuja’ se sa Banovićima”, prepričava Lazović narko bosu iz Pljevalja šta mu je, navodno, ispričao pripadnik barskog ogranka škaljarskog klana.

Lazović u razgovoru sa Šarićem više puta pominje u negativnom kontekstu Bajčetu i braću Banović. To čini i u grupnom četu sa sada odbeglim kolegom Ljubom Milovićem i šefom kavačkog kriminalnog klana Radojem Zvicerom.

Tokom prepiski o tome šta je spreman da učini za njega, Lazović obaveštava Šarića i o beznačajnim stvarima poput onih ko je s kim bio u društvu, koliko trenira, ko je šta rekao, a u jednom od razgovora naglašava mu i da pazi na sve koji su njihovi, osim na Bajčetu "jer je jedini kiksao".

“Jedini koji je kiksao ovaj Bajčo. S ovim Banovićima se u’vatio, a oni na sto stolica. Pazim sve naše to i oni znaju, ne znam prenose li ti. I Delfina isto. Ne bi mnogi vrdali niđe da si ti tu!”, piše mu Lazović sredinom jula 2020. godine.

Vladimir Bajčeta foto: Drustvene Mreže

Delfin je nadimak Budvanina koji duže od deceniju slovi za bezbednosno interesantnu osobu.

Bajčeta, kog Lazović pominje, je Vladimir Bajčeta, nekadašnji telohranitelj braće Šarić i njihov blizak rođak. Više godina radio je kao policijski specijalac. Uhapšen je sredinom marta 2023. godine kao član policijskog narko-kartela.

Kriminalnu grupu čiji je, prema tvrdnjama SDT-a i Bajčeta bio član, formirali su šef kavačkog klana Radoje Zvicer, koji je u bekstvu, i odbegli policajac Ljubo Milović.

U spisima SDT-a piše da je ta krimi-ekipa novac stečen međunarodnim krijumčarenjem kokaina koristila da utiče na rezultate parlamentarnih izbora održanih avgusta 2020. godine, kao i da na čelna mesta u Upravi policije postavlja ljude od povjerenja.

Policijski narko-kartel terete da su, sa saradnicima, prošvercovali najmanje tri tone kokaina, zastrašivali pripadnike drugih kriminalnih klanova, svedoke i da su šefovima kavačkog kriminalnog klana prosleđivali poverljive informacije.

Banovići su braća Marinko i Mirko, Bajčetini kumovi.

Darko Šarić foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

Mirko Banović duže od dve decenije pripadnik je specijalnih snaga crnogorske policije.

Nakon formiranja Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kojim je rukovodio Zoran Lazović, otac Petra Lazovića, bio je deo njihovog Odseka za posebnu podršku.

Nakon nekoliko meseci provedenih u toj policijskoj jedinici, koja je, kako se sumnja, bila batinaški odred u srcu Uprave polciije, Banović je napustio taj sektor, navodno zbog nesuglasica sa Lazovićima.

Prepiske s kriptovane Skaj aplikacije, koje je Evropol dostavio crnogorskim istražiteljima, pokazuju da su pripadnici tog Odseka mučili i zlostavljali uhapšene čanove klanova i od njih iznuđivali priznanja.

Specijalno državno tužilaštvo još u julu 2021. godine dobilo je transkripte koji teško optužuju Lazovića i njegovog kolegu Ljuba Milovića, ali je tadašnji specijalni tužilac Saša Čađenović u januaru prošle godine arhivirao predmet i oslobodio ih odgovornosti.

Istraga je pokrenuta četiri meseca kasnije i to tek kada je portal Libertas objavio prepiske policajaca s pripadnicima organizovane kriminalne grupe “kavači” i njihovim beogradskim saradnicima Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem.

foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Nekadašnji tajni agent uhapšen je 18. jula 2022. godine, a SDT ga tereti da je kao službenik Agencije za nacionalnu bezbednost, privremeno raspoređen u policijski SBPOKK, radio za mafiju, umesto protiv nje.

Pola godine kasnije i Čađenović je uhapšen zbog optužbi da je štitio kavčane.

SDT na čelu s novim šefom Vladimirom Novovićem, podiglo je početkom januara optužnicu protiv Lazovića, Milovića, Radoja Zvicera, Slobodana Kašćelana, Radoja Živkovića, Nikole Spasojevića, Milana Vujotića, Duška Roganovića, Radovana Mujovića, Radovana Pantovića i Nikše Perovića.

Prema navodima optužnice, ta kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i pored Crne Gore delovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji. Optuženi se terete za više teških krivičnih dela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja.

Lazović je obuhvaćen i u još nekoliko predmeta SDT-a, a svi se odnose na organizovanu kriminalnu grupu kavčani.

Tokom iznošenja odbrane negirao je izvršenje krivičnih dela, tvrdeći da je članove tog klana hapsio, a ne s njima drugovao.

Iz Lazovićevog pravnog tima ranije su saopštili da izloženost njihovog branjenika javnom mnjenju i osudi traje kontinuirano više od godinu.

Konstatovali su da protiv njega ne postoji nijedan dokaz, osim poruka sa "Sky ECC" aplikacije. Na tom kriptovanom kanalu komunikacije on je koristio nadimak Junior i Junior New.

(Kurir.rs/Vijesti)