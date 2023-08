NEUSTRAŠIVI HEROJI! Spasavali tuđe živote i rizikovali svoje u najstrašnijim masakrima i nesrećama

Jezive tragedije potresle su region poslednjih meseci, a masakri u Srbiji i Bosni i Hercegovini razbesneli su i rastužili ljude i učinili da se osećaju nemoćnim, paralizovali sve one koji su verovali da kod nas nikada tako nešto ne može da se desi. Svetla tačka ovih dramatičnih događaja bili su samo oni. Heroji koji su sprečili još gore krvoproliće!

Nisu razmišljali o opasnosti

Vlasnik teretane Emir Džinović, čiji je radnik Nermin Sulejmanović u Gradačcu u BiH pre deset dana ubio svoju suprugu Nezimu pred devetomesečni detetom, pa onda još dvojicu komšija i ranio troje ljudi, spasao je bebu iz lokve krvi, pored ubijene majke. Sulejmanović je njemu pretio da će ga ubiti, ali ga to nije sprečilo da dođe po bebu.

Džinović je otkrio da mu je Sulejmanović nakon ubistva supruge Nizame rekao da ima pola sata da dođe po dete inače će ubiti i njega. Ubica je ceo zločin prenosio uživo na Instagramu, gde je Emir i video šta se dešava.

Emir Džinović foto: Printskrin/Instagram

- Ja sam mu pisao "molim te stani" i "šta ti je"... To jutro sam od Nermina dobio poziv. Onda me Nermin nazvao i rekao mi da upalim Instagram i gledam. Ja sam upalio, nisam verovao šta je uradio, to je životinjski čin. Prekinuo je lajv i nakon toga me pozvao i rekao: "Hoćes li hraniti dete moje" - govori je Emir kroz suze.

Kaže da mu je monstrum odmah nakon toga poslao lokaciju.

- Otišao sam u policijsku stanicu i rekao da znam gde se nalaze. Rekao mi je da dete može da umre jer nije primilo terapiju. Nermin me je opet pozvao i rekao: "Ubiću i tebe! Moli Boga da ne naiđem na tebe". Ja sam mu rekao: "Reci gde si, doći ću, pucaj u mene" - ispičao je Emir koji je u međuvrem,emnu otišpao po bebu koja je ležala popred mrtve majke, zgrabio je i pobegao u šumu!

U međuremenu, Sulejmanović je primetio da nema dovoljno munijcije. Otišao je u prodavnicu lovačke opreme Hasana Jašarevića (77) koji je i ported toga što je pred njim bio pomahnitali i naoružani ubica, odlučio da mu da "ćorke" umesto pravih metaka.

- Pojavio se sav krvav, vitlajući pištoljem. Rekao mi je: "Daj mi svu tu municiju od devet milimetara". Dao sam mu šest kutija lažne municije - ispričao je tada Hasan i objasnio:

- Uplašio sam se njegove reakcije, zbog porodice, ako sazna da sam mu prodao "ćorke". Ali nisam pogrešio što sam ga sprečio na ulčini još veće zlo.

Taksista i "lažna trudnica"

Dvadesetogodišnji Uroš B. u noći između 4. i 5. maja ove godine iz automatske puške je ubio devetoro mladih ljudi u selima Dubona i Malo Orašje, a nakon krvavog pira pokuašao je da pobegne, da se sakrije i dalje naoružan do zuba. Međutim, hrabri taksista i njegova stranka Jelena A. uspeli su da izbegnu smrt, smire i prijave ubicu koji im je upao u vozilo. On je kobne večeri vozio jednu iz Smedereva u Ub, kada mu je na naplatnoj rampi Mali Požarevc, dok je čekao u koloni, u auto upao U. B. sa bombom u rukama.

taksista foto: Kurir

- Nisam znao ko je, vikao sam mu da izađe napolje, ali on je seo pozadi pored devojke. Dok smo se vozili, držao mi je bombu pored glave - rekao je taksista na saslušanju u tužilaštvu.

Međutim, tu se umešala i devojka pored koje je sedeo, a koja je slagala da je trudna kako bi pokušala malo da smiri situaciju, i rekla mu da taksista nije imao šta drugo da kaže i da to nije ništa loše rekao, da je to sasvim normalna konverzacija njega i koleginice.

jelena a. foto: Petar Aleksić

Devojku koja je smirila situaciju ostavili su usput, a njega je taksista odvezao do Vinjišta gde ga je kasnije, posle prijave taksiste, pronašla i policija.

Drama u školi

Dan ranije trinaestogodišnji dečak je pobio devet svojih drugara i čuvara škole. Tada je na lice mesta izašao Aleksandar Stijačić, doktor Hitne pomoći koji je među prvima stigao na mesto masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar". Iako po je zbog procedure i bezbednosti trebalo da sačeka policiju a u tom trenutku se čula pucnjava po školi, Aleksandar je bez razmišljabnja ušao sam u školu!

- To je bilo nešto što ja do sada nisam video. Znate, ja 30 godina radim ovde i svakaka sam ubistva, nesreće video, ali ovo je nešto što ostavlja utisak, ne samo kod mene naveo je dr Stijačić posle masakra za RTS.

foto: Kurir televizija

Dr Stijačić navodi da mu je u Hitnoj prišla prijateljica i pitala da li je video njeno dete u školi. Kako kaže, njeno dete je bilo među stradalima, ali on nije imao snage da joj to kaže.

- Otvarate vrata i unutra je brdo tela devojčica i dečaka koji leže ubijeni. Užas jedan koji ne možete da zamislite. Ne znate ko je to uradio, ništa se dešava, ne znate koliko ste bezbedni, možda će vas neko da ubije, jer smo mi tu došli maltene tog trenutka kad je patrola milicije došla - ispričao je on. Kao u horor filmu

Ovaj lekar našao se dan kasnije i u ekipi Hitne pomoći koja je išla u mladenovačka sela gde je nasimuce pucao i ubijao Uroš B.

- Bio sam i tamo jer sam bio dežuran te večeri. Mi smo kao ispomoć ekipama iz Smedereva. U tom trenutku nije bio uhvaćen ovaj čovek sa automatskom puškom. On se tu negde motao. Ne znate gde je on, a kada je pucao na decu koja prave roštilj što ne bi pucao na sanitet - ispricao je hrabri doktor.

Dr Stijačić kaže da je sve vrlo tragično i neshvatljivo čak i za ljude iz saniteta koji imaju iskustva sa sličnim scenama.

- Najgora scenografija u horor filmu nije tako grozna kao ovo. Želim samo da što pre zaboravim - ispričao je dr Stijačić.

Milan skočio da spasi druga neplivača i stradao Milan Stevanović (16), jedan od dvojice maturanata koji su se utopili na Adi Ciganliji 8. juna u Beogradu, nastradao je spasavajući prijatelja, neprivača Stefana Čolovića. Nastradao je i drug za kojim je on skočio, s kojim se družio još iz osnovne škole. Milanov otac ispričao je šta se dešavalo na di kobnog dana. foto: Privatna Arhiva - Na snimku sa nadzorne kamere se vidi da mu on pruža nogu, dok svi ostali beže. Niko ga nije držao, niti pokušao da mu pomogne. Da ga je bar neko od te brojne dece uhvatio za ruke, ili ispod pazuha, da su napravili lanac, mogli su da izvuku i spasu i drugog dečaka, koji se davio. Oni su svi pobegli, samo je moj sin ostao da pomogne, a dete koje se davilo, uhvatilo ga je za nogu i svuklo sa pontona - rekao je otac nastradalog dečaka.

Sve zavisi od same ličnosti Psiholog dr Marija Milenković za Kurir je objasnila da staloženost u kriznim situacijama, pogotovo kad su u pitanje ovako strašne stvari kao što su masovna ubistva, zavisi u mnogome od same ličnosti i iskustva. - Ne može svako biti pribran u kriznim situacijama, pogotovo kad su u pitanju zločini. Mnogo je bitno pređašnje traumatično iskustvo, oddnosno kako je i da li je pojedinac proživeo neku raniju traumu - kaže dr Milenković za Kurir i dodaje: - Mnogi u takvim situacijama zaziru, beže... Oni koji imaju takvu strukturu ličnosti da imaju jasan stav prema jakim frustracijama reagovavaće smireno, dok neko ko je imao traumatična iskustva on će odreagovati povišeno i neadekvatno, pogotovo ako ga nije preživeo na pravi način. Marija Milenković foto: Kurir TV Milenković naglašava i da možemo kroz rad na traumama da naučimo nešto. - Često nam smetaju neke naše nepreživljene traume, da bismo mogli adekvatno da reagujemo, a to može da se nauči. Kada ljudi rade ne sebi može se pravilno reagovati, ma kakva ranija iskustva bila.

Kurir.rs / Dijana Antonijević

foto: Kurir

Ne propustite danas novo izdanje magazina Stil! U novom broju čitajte: Šta će se nositi u sezoni koja dolazi

* Kako pobediti samoću: Od ključnog je značaja da na vreme prepoznate ovo stanje i otkrijete način da ga prevaziđete bez posledica. I zapamtite, usamljenost se leči dobrim društvom!

* U intervjuu za Stil glumica Nataša Aksentijević ispričala nam je koliko je zabavljaju tračevi koje čuje o svom mužu i naglasila da svoje ćerkice uči da materijalne stvari u životu ne donose sreću

foto: Kurir

* Koronarografija produžava život: Kad se posumnja na smanjeni protok krvi kroz arterije, ovaj pregled donosi spasonosna rešenja

* Jesenji modni trendovi: Saznajte šta će se nositi u sezoni koja dolazi

* Džordž Kluni: Konačno sam srećan čovek. Da mi je neko rekao da život počinje u 50, ne bih mu verovao

NE PROPUSTITE NOVI BROJ MAGAZINA STIL!