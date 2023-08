BESNA KOLA "SA ZATAMNJENIM STAKLIMA" ZAMENILI ZA SKUTERE: Pokušaj likvidacije na Adi po uzoru na italijansku mafiju

Da je naša mafija preuzela model likvidacija koje su prvo počele u Italiji, a to su ubistva sa električnih trotineta, bicikala i skutera, svedoči i poslednje u nizu "rešetanje" na Adi Ciganliji, odnosno, pokušaj ubistva kik-boksera Stefana D. (28).

Njega je, za sada nepoznati napadač, "presreo" kada je ustao sa klupice i krenuo ka svojim kolima "audi a7". Pucao je na njega sa skutera. Sasuo je rafal od 9 metaka, od čega ga je 3 pogodilo, a ostali hici su mu "izbušili" auto.

Podsetimo, napadač je imao kačket i maramu i tačno je znao kretanje Stefana D. i vrebao pogodan trenutak da ga upuca. Policija traga za snimcima sa kamera kako bi videla kretanje pucača.

S.D. je već godinama dobro poznat policiji po nizu krivičnih dela.

Inače, njega je policija privela zbog pucnjave koja se dogodila u "Nani", u decembru 2017. godine, kada je ubijen poznati navijač. Bio je u pritvoru, gde je i napadnut, ali sud ga je oslobodio krivice.

Policija ga je iste godine, u septembru, uhapsila jer je bio u "bentliju" koji je naleteo na kolonu vozila predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Topčiderskoj zvezdi.

Nekoliko dana bio je u pritvoru, pa je pušten da se brani sa slobode.

Sa skutera ubijen je Milan J. (30) kojeg je maskirani ubica izrešetao sa 12 metaka ispred njegove kuće u Zemunu.

Luka Perenčević ubijen je po istom scenariju kao i Milan J. Njega je likvidator ubio u divljoj teretani na Banjici, takođe se dovezao skuterom.

Potom, ubica Luke Žižića je pobegao na električnom trotinetu kojeg je sakrio u žbunje.

Po istom modelu ubijen je Bojan Mirković pre tri godine, tačnije u novembru 2020. Mirkovića je Lazar Tejić sačekao u garaži u naselju Belvil kada se vraćao iz prodavnice. Navodno, on je u njega ispalio čak osam hitaca. Dovezao se električnim biciklom, upucao ga i potom pobegao.

Po sličnom modelu postupio je i ubica Strahinje Stojanovića, Milivoje Lovrenović (50) iz Bosanske Gradiške koji je aktivirao bombu postavljenu pod džip Strahinje Stojanovića. On se do mesta zločina dovezao biciklom i bio je obučen kao profesionalni biciklista. Aktivirao je eksplozivnu napravu, a potom pobegao. Električni bicikl, za koji se sumnja da je korišćen tokom likvidacije, policija je našla u Savi.

Tim povodom oglasio se Dobrivoje Radovanović koji je objasnio zašto današnji plaćenici biraju "italijanski model likvidacija".

"Prerušavanjem lakše dolaze do žrtve. Mnogi od njih imaju, da tako kažem, neku vrstu obezbeđenja, ako ništa drugo, barem kamere, a ovi koji planiraju da ih ubiju nalaze načina da im se približe neprimećeno, te se prerušavaju. U to spada i dolazak neupadljivim prevoznim sredstvima, trotinetom, skuterom... Tako mogu da počine ubistvo kad su "mete" opuštene, odnosno, kada su u društvu i kada najmanje to očekuju. Niko ništa ne sumnja, ne privlače pažnju, obave svoje i izađu. U trenutku kada ubiju među tim prijateljima koji su bili sa žrtvom nastaje panika, iznenađenje, šok, dok se oni snađu, počinilac je već otišao daleko. Ako na sve to dodamo dobru logistiku, a to je da ih već čekaju kola, štek stanovi... to je, da tako kažem, "dobro urađen posao". Ljudi koji su u tom poslu, koji su u kriminogenoj sredini, nemaju nigde sigurnost", rekao je on.

Kurir.rs/Telegraf