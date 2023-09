UŽIVO MAJKA PRVE ŽRTVE BELIVUKOVOG KLANA: Otišao je svojim poršeom i nikada se sviše nije vratio, završio je u Ritopeku

Suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, optužene za sedam ubistava, otmice, silovanje, trgovinu drogom i oružjem, nastavlja se u Specijalnom sudu u Beogradu.

14.45 - Majka Gorana Mihajlovića za govornicom

Sanja Mihajlović izašla je za sudsku govornicu.

- Ja sam majka sada pokojnog Gorana Mihajlovića. Moj sin je nestao 1. aprila 2019. Inače nije živeo u našoj kući u Resniku, bio je postanar ali se vratio nedelju dana ranije. Ja nisam bila u dobrim odnosima sa sinom, i to mi je danas najžalije. Došao je sa suprugom i ćerkicom koja je imala godinu i nešto. Otac je bio u dobrim odnosima s njim i on ga je poslednji put video krenuo je da se vidi sa Ninom Šundićem i Golubovićem, i na žalost oni nisu na optuženičkoj klupi, a sigurno imaju veze sa tim. On je otišao svojim "porše kajenom" i nikada se više nije vratio, završio je u Ritopeku - ispričala je majka navodeći da je želela da prijavi odmah nestanak, ali da je njegova supruga bila u kontaktu sa Šundiem i da je on ubeđivao da će se vratiti.

Nestanak su prijavili sedam dana kasnije.

- Razočarana sam u sistem celokupno, jer je sudbina mog sina otkrivena tek dve godine kasnije. Njegov auto je pronađen na Novom Beogradu, odlazila sam u policiju i pitala da li su uzimani DNK tragovi, da li ima dokaza, nikada nije očitan GPS, nisu uzeti otisci prstiju. Ni dan danas mi nije jasno zašto su njih dvojica izopšteni iz ove grupe, ako su ga odvezli i predali u ruke gde će biti ubijen, ili ako su znali da će biti ubijen - nastavila je majka Gorana MIihajlovića.

Na pitanje sudije objasnila je da toga dana nije videla sina, već veče pre.

- Sa mnom nije razgovarao, ja sam se protivila načinom njegovog života i izbora.

Sudija: Čime se bavio?

Sanja Mihajlović: Ja ne znam konkretno čime se bavio, pričalo se preprodajom narkotika. Drogu u kući nikada nisam videla, ali nisam slepa za lagodan život i skupocena kola, nije moglo tek tako da se zaradi. Nisam bila zadovoljna ni izborom partnera, ali je ipak bio moj sin.

Kao svedok, danas je u sud došla Sanja Mihajlović, majka Gorana Mihajlovića koji je otet a potom ubijen 1. aprila 2019.

Mihajlović je, inače, prva žrtva svirepog klana koja se pominje u optužnici. On je, kako se navodi, on je otrovan u kući strave u Ritopeku, a potom su njegovi ostaci kamionom prebačeni u vikendicu u Ritopeku, gde su spaljeni.

