UŽIVO SVEDOČI SUPRUGA UBIJENOG ZDRAVKA RADOJEVIĆA: "Rekao je da će brzo da se vrati, ali ga nikada više nisam videla"

U Specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim pripadnicima njihove kriminalne grupe, optužene za sedam ubistava, otmice, silovanje, nedozvoljenu trgovinu drogom i oružjem.

Danas je pred sudom pozvana da svedoči supruga Zdravka Radojevića, koji je prema navodima optužnce Zdravko Radojević iz Koteža, inače navijač Crvene zvezde, otet je 10. novembra 2020. Kako se sumnja, ubijen je u kući strave u Ritopeku.

Inače, on je bio kum optuženog Miloša Budimira. Svedok saradnik Bojan Hrvatin je ispričao tokom svedočenja da je Radojeviću u Ritopeku "presudio lično Belivuk".

14.53 - Za govornicu je potom pristupila Marijana Krstović

- Moj suprug se zove Zdravko Radojević, on mi je bio vanbračni suprug. Poslednji put sam ga videla 10. novembra 2020. u 8.45 ujutru. Otišao je da se nađe sa izvesnim Nemanjom Lakićevićem, rekao je da će brzo da se vrati, ali ga nikada više nisam videla - počela je svedočenje supruga ubijenog.

Ona je objasnila da je u momentu kada je otišao, detetu menjala pelene, kada je čula da zvoni telefon njenog supruga.

- Javila sam se, bio je Nemanja Lakićević, javila sam se i rekla mu da je suprug krenuo. Rekao je "vidim ga, vidim ga". Nije se vratio dan, i noć. Uporno sam zvana Nemanju, pitala sam ga da li zna gde je, rekao je da ne zna. Moram da kažem da od okrivljenih znam Lakićevića, braću Budimir i jednom sam videla Nemanju Đurića. Našla sam se sa Lakićevićem na pumpi, pitao me da li sam čula da je bila pucnjava na kuću braće Budimir, rekla sam mu da jesam, ali da to sigurno nije uradio moj muž - nastavila je ona.

Kako je ispričala, Lakićević joj je obećao da će se raspitati gde je, a da se ona sklonila kod Zdravkove snaje u Mirijevo i bacila telefon muža, kako joj je Lakićević rekao.

- Bila je sreda, pitala sam Lakićevića šta se dešava, rekao je "sve je ok". U četvrtak me kontaktirao rekao "ništa nije ok". Sutradan mi je rekao da Zdravko piše na skaj i da je rekao da mu dam sva kola koja su ostala, a koja je ranije skonio. Rekao je da mu je pustio ponovo poruku toga dana i da je napisao da rešava neki problem. Nemanji sam rekla da ne mogu da se vrate kola. Kola su posle vraćena kod Igora Arizanovića Pileta, posle mi je on rekao da je "20 ljudi sa maskama došlo i odvezlo kola". Pitala sam ga, kako ja to da znam, možda "ste ti ili Nemanja i isekli kola". Rekla sam da idem u policiju da prijavim nestanak, to je bilo u subotu. Rekao mi je "ne idi, to su navijači". Čim sam izašla iz policije zvao me Igor i pitao "šta si toliko radila u policiji", onda mi je rekao i da su neki ljudi dolazili tu oko kuće i gledali kola i da je to prijavio policiji. Pitala sam ga, kako si to prijavio a 20 ljudi s maskama nisi - nastavila je izlaganje o tome šta se dešavalo u danima kada joj je suprug nestao.

Sudija: U kakvim odnosima je Zdravko bio sa braćom Budimir?

Marijana Krstović: Bili su drugovi, a onda je moj suprug 2017. krstio Milošu dete.

Sudija: Jeste li odlazili kod njih kući?

Marijana Krstović: Jesmo, ja sam sa njegovom suprugom išla na Zlatibor.

Sudija: Čime se bavio vaš suprug?

Marijana Krstović: Prodavao je automobile, davao novac na kamatu. Išao je na igre, nije držao kladionicu.

Sudija: Pominjete Igora Arizanovića, koja su kola bila vaša?

14.45 - Belivukov advokat ima primedbe na iskaz udovice Gorana Veličkovića

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom otpuženih i njihovih branilaca. Sudija je konstatovala da je u sudnici i udovica Zdravka Radojevića, Marijana Krstović.

Advokat Pavle Litričin, branilac koji je postavljen Veljku Belivuku po službenoj dužnosti, zatražio je reč kako bi izneo primedbe na iskaz udovice Gorana Veličkovića, Jelene.

- Podsetiću vas da je ona prepoznala Vuka Vučinića na fotografijama, a potom je u julu navela da su fotografije bile loše i da ga je zato prepoznala, međutim u spisu predmeta se nalaze tri video klipa sa kojih su skinute fotografije. To je snimak sa nadzorne kamere prodavnice i jedino mogu da zaključim da je njoj neko neformalno pokazao snimak, i to dovodi u pitanje zakonitost celog njenog iskaza - rekao je advokat Veljka Belivuka.

Advokat Miloša Lukića Selaka, Jakša Peković, dostavio je sudu dokaz da je njegov klijent u međuvremenu upisao fakultet.

