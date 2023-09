JEZIVA ISPOVEST ANE KOJU JE DEČKO DANIMA MUČIO U KUĆI: Pendrekom mi je lomio rebra, iščupao pola kose, odvalio mi je slezinu

Ana M. (36) iz Zemuna, od 24. jula do 30. avgusta prošla je pravu golgotu – pretrpela je stravično nasilje od strane tadašnjeg partnera Nemanje G. (41), a i dalje se oporavlja od svega. Nasilnik je prošle nedelje priveden, a Ana ističe da je i dalje u strahu zbog svega što je doživela.

Žrtva brutalnog nasilja za medije ističe da nije ni slutila šta će se desiti. Nemanja se pretvarao na početku da je divan, a potom je njegovo pravo lice upoznala onda kada je došla kod njega u kuću u Bariču.

- Imala sam verenika, Nenada, koji je u junu iznenada preminuo. Uzela sam njegov telefon i zvala ljude iz njegovog imenika da ih pozovem na sahranu. Među tim kontaktima je bio i on, Nemanja. Tako smo stupili u komunikaciju, a kasnije smo se upoznali na Adi. Dopisivali smo se, on mi je pružio utehu u tom trenutku, ali mi je često nabacivao kako se brzo vezuje za osobe, kako zna da voli. Vremenom smo otpočeli neki odnos - objašnjava Ana, piše Nova.

Danima je držao zatočenu

Ana navodi da je Nemanja nekoliko puta insistirao da ona dođe kod njega kući, pa je ona, lakoverno tog 24. jula pristala.

- Isprva je bilo sve okej, ali onda je krenuo da me ispituje sa kim sam bila pre njega, a kada bi mu odgovorila, počeo bi da me udara. Onda bi namerno odjednom počeo da proziva mog pokojnog verenika, nazivao ga je mrtvacem. Imala sam dva prstena na ruci za koje je on umislio da su od mog verenika, iako sam ih sama kupila. Međutim, u jednom svom napadu ljubomore i besa, strgao mi je to prstenje sa ruke i bacio - prepričava pretučena žena.

Ana navodi da su usledili još teži dani koje je provodila zaključana u sobi, a kada bi se Nemanja G. pojavio dobijala bi mukotrpne udarce.

- Danima me je držao zatočenu u sobi na spratu. Nisam mogla da pobegnem jer je kvaka bila samo sa spoljašnje strane, a ključ je bio kod njega. Nije mi dozvoljavao da odem do toaleta, više puta mi se dogodilo da se uneredim. Kada bi ulazio u sobu, niotkuda bi vadio sprave koje je koristio da mi nanosi bol. Imao je neki pendrek kojim mi je polomio rebra, udarao bi me po glavi i ušima. Tukao me je sekirom, držao ju je ispod kreveta u spavaćoj sobi. Probio mi je bubnu opnu, gazio me je nogom po vratu, udarao pesnicama po celom telu, oči mi je zatvorio. Za kraj bi ostavio „po koji šamar“ ili bi me vukao za kosu, isčupao mi je više pramenova kose - kroz suze navodi žrtva jezivog nasilja.

Ana kaže da je sve znala i njegova majka, koja je bila sa njima u kući.

- Nekoliko puta je bila ispred vrata od te sobe u kojoj sam se ja borila za život, lupala je i pretila sinu: „Pozvaću policiju ako čujem još jedan udarac“, ali njega ništa nije zaustavljalo. On je i nju tukao, kaže da ju je gurao, udarao peškirom po glavi. Ona je stalno sedela u kući i plakala, rekla mi je da ga se boji. Jednom je u kući bila i njegova tetka, kada me je on iz sve snage udario i rekao joj: „Vidiš kakav je konj, treba to još da se čereči“. Tada je njegova tetka ustala, nešto promrljala i izašla iz kuće. Jednom čak i kada je policija dolazila na vrata da me nađe, jer je majka prijavila moj nestanak, Nemanjina majka je slagala i rekla da nismo tu. Uspela sam da pobegnem dok je on spavao - kaže žrtva i dodaje da joj je dva dana, dok nije uhapšen, Nemanja slao preteće poruke.

Njegova majka je sve znala

Rekao mi je da je skratio cev od puške, da će da krene ka Zemunu. Pisao mi je konstantno do petka, dok nije uhapšen. Pokušavao je da me zastraši na svaki mogući način da ga ne prijavim. Pa i njegova majka me je molila da ga ne prijavim, da se mažem šminkom da moji roditelji ne vide povrede - zaključuje pretučena žena.

Anđelka Miketić, Anina majka, navodi za naš portal da joj je ćerka 24. jula napisala poruku: "Mama, vidimo se za koji dan", nakon čega joj se danima izgubio trag.

- Nakon što se danima nije javljala, alarmirala sam policiju i prijavila nestanak. Sve vreme sam kao majka osećala da nešto nije u redu sa mojim detetom, a ispostavila se da je zatočena. Otišla sam da platim račun za telefon i uzela sam listing poziva. Zvala sam sve redom brojeve i od jedne njene drugarice sam saznala gde je. U međuvremenu smo se čule i trebalo je da se javi policiji da je dobro - priča Anđelka.

Kako dodaje, Ani je svakodnevno pisala poruke da se javi policiji, što je njena ćerka učinila tek 24. avgusta.

- Svaki dan sam joj pisala, ali mi nije odgovarala. Jednom smo uspele da stupimo u kontakt preko njegovog telefona jer je njen bio isključen. Ana me je pozvala, počnemo da pričamo, a on joj dobacuje šta da kaže. Odnosno šta sme, šta ne treba da mi govori. Njegova majka je sve znala, ona je njegov saučesnik - dodaje Anđelka.

Potresena majka navodi da je ostala šokirana kada je ugledala ćerku na vratima stana.

- Pola kose joj je falilo, oči su joj bile zatvorene. Ne pitajte na šta je ličila. Zapuštena, modra, plava i crna joj je bila koža. Dva dana nije smela da ode u bolnicu, dok on nije uhapšen. Molili smo je da ga prijavi. U petak je primljena u bolnicu, morali su da joj izvade slezinu, pukla joj je bubna opna, dobro da oči nije izgubila kakve povrede je imala. Odmah su je primili u šok sobu, doktor mi je rekao da je došla kasnije da ne zna da li bi preživela - zaključila je potresena majka.

Podsetimo, Nemanja G. se tereti za krivična dela protivpravno lišenje slobode i teška telesna povreda opasna po život. Mučenje Ane Miketić je počelo 26. avgusta, a on je uoči toga na svojim društvenim mrežama javno pisao ljubavne poruke žrtvi koju je nakon toga brutalno tukao. Osnovni sud u Obrenovcu osumnjičenom je odredio pritvor do 30 dana na predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu, a osumnjičeni je na saslušanju izneo odbranu i negirao krivicu.

Kurir.rs/Nova