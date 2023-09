PIJAN 17 PUTA IZBO ŽENU KOJU JE PRETHODNO TUKAO 9 SATI: Počelo novo suđenje Radanu koji je pre dve godine ubio Slavicu u Žarkovu

U Višem sudu u Beogradu juče je bilo suđenje taksisti Radanu Vasiljeviću (67) koji je u decembru 2021. brutalno ubio svoju suprugu Slavicu (54) u porodičnoj kući na Žarkovu, a veštak je utvrdio da je nesrećna žena na sebi imala čak 17 ubodnih rana na telu.

Osumnjičeni Radan Vasiljević 9. decembra 2021. nakon svađe brutalno je ubio svoju suprugu s kojom je bio u lošim porodičnim odnosima. Sumnja se da je okrivljeni najpre tukao i zlostavljao suprugu, sa kojom ima dva sina, a potom je naneo brojne povrede nožem u predelu trupa.

osumnjičeni radan vasiljević foto: Facebook

Veštak medicinske struke Vladimir Živković juče je na suđenju Vasiljeviću za teško ubistvo u Višem sudu kazao da je od 17 ubodnih rana, njih šest bilo opasno po život žrtve, jer su prodrle u grudnu duplju.

- Ostalih 11 su lake povrede. Ukupno je bilo 15 ubodnih rana, jedna posekotina i jedna kombinacije ubodne i sekotine - naveo je veštak. On je odgovarajući na pitanja rekao i da je prelom kostiju lica koji je Slavica imala, teška povreda. Kazao je i da je u krvi imala 0,88 procenata alkohola i lekove za smirenje, zbog čega je trpela bolove pre smrti jakog intenziteta, ali ne i veoma jakog.

Inače, iznoseći ranije detaljnu odbranu Radan je rekao da je suprugu ubo nožem samo tri puta - ispod leve ruke, a kad je pala napred i sa leđa i sa strane. Pošto mu je suđenje juče krenulo iz početka zbog promene sudije, iznoseći odbranu Vasiljević je kazao da je sve već rekao:

porodični dok u kome se dogilo svirepo ubistvo foto: Ana Paunković

- Branim se samo istinom, a koliko je ona teške vi ćete sudija da procenite. Ja se nekih delova uopšte ne sećam. Pokušavam sam sebi da dam odgovor na neke stvari i ne uspevam. Peče me to, šta se to desilo sa mojim razumom, jer ja nisam imao nameru da nju ubijem, nikoga da ubijem, a pogotovu nju - rekao je Vasiljević, pa se rasplakao, nakon čega mu je sudija rekao da može da sedne na optuženičku klupu.

Okrivljeni je ranije rekao "da je Slavica bila njegova kraljica".

žrtva slavica vasiljević foto: Facebook

Podsetimo, okrivljeni je tri dana pre ubistva isterao suprugu i ona je spavala kod jednog od sinova, ali se vratila noć pre ubistva jer je rekao "da nikad više neće da je dira". Međutim, tada je napao da ga vara i da mora da prizna, što je nesrećna žena poricala. Tukao ju je pesnicama po glavi i licu, a potom joj stavio lepljivu traku preko usta da ne viče. Nožem joj je isekao svu garderobu koju je imala na sebi, nakon čega joj je zadao 14 uboda od kojih je žena preminula.

