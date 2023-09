STRICU KOJI JE OBLJUBIO BRATANICU (9) ODREĐEN PRITVOR: Pipkao je po intimnim delovima i ljubio od njene sedme godine

Lazaru S. (23) iz sela Lipovac kod Ražnja, nakon salsušanja u Višem javnom tužilaštvu u Nišu i Višem sudu u Nišu, određen je pritvor zbog sumnje da je dve godine seksualno zlostavljao ćerku rođenog brata koja ima devet godina. Tužilaštvo je protiv njega pokrenulo istragu zbog sumnje da je počinio krivično delo obljuba sa detetom.

- U Višem javnom tužilaštvu u Nišu dana 13.septembra 2023. godine saslušan je osumnjičeni L.S. iz okoline Ražnja, kome se naredbom o sprovođenju istrage stavlja na teret izvršenje krivičnog dela obljuba sa detetom. Osumnjičeni je na saslušanju izneo odbranu. Nakon saslušanja javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Nišu podneo predlog za određivanje pritvora da osumnjičeni ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti – saopštilo je Više javno tužilaštvo u Nišu.

Prijavio brata

U Višem sudu u Nišu potvrđeno je da je osumnjičenom Lazaru S. određen pritvor do 30 dana, rešenjem sudije za prethodni postupak.

- Pritvor je određen da osumnjičeni ne bi uticao na svedoke kao i zbog uznemirenja javnosti - rečeno je u Višem sudu u Nišu.

Prema nezvaničnim saznanjima, on se tereti da je u svojoj kući i u kući svog brata po intimnim delovima tela dodirivao i ljubio devojčicu. Kako je naveo izvor iz istrage, jezivo seksualno zlostavljanje je otkriveno nakon što je devojčica ispričala ocu šta joj radi stric.

- Ona je roditeljima rekla da ju je osumnjičeni pipkao po intimnim delovima i ljubio od njene sedme godine. Navela je da se to dešavalo kod Lazara, ali i u njenoj porodičnoj kući. On bi je napao kada su joj roditelji na poslu ili kada bi joj baka otišla u komšiluk. Šokirani roditelji napastvovane devojčice su odmah sve prijavili policiji, koja je ubrzo uhapsila pedofila. Dete je poslato kod lekara, koji je utvrdio da ima povrede po genitalijama, ali da to nije zbog seksualnog odnosa - rekao je on.

Komšije iz sela u šoku

Slučaj je šokirao žitelje ovog malog sela zato što je Lazar bio uvek ljubazan i nikada nije pravio problem.

- Šta li mu je bilo u glavi? Po selu se svašta priča, kažu da devojčica ne izlazi iz kuće. Ne mogu ni da zamislim koliko je propatila – pitaju se uznemirene komšije. Meštani pričaju da Lazar ne živi u istoj kući sa bratom I njegovom decom te da je bio oženjen.

-On živi sa sa majkom a drugi brat sa ocem , ćerkom i sinom. Bio je oženjen ali se razveo. Nema decu, i ne znam u kakvom je odnosu sa bratom, ocem od devojčice. Viđali smo ih zajedno, ali jedno oni znaju šta se dešava u njihovoj kući – pričaju meštani.

Za ovo krivično delo zakonom je propisana kazna zatvora od pet do 12 godina.

