PRVA IZJAVA DOKTORA NESTOROVIĆA NAKON SUDARA NA AUTOKOMANDI: Dobro sam! Došlo je do klasičnog beogradskog čukanja

Poznati lekar Branimir Nestorović danas je imao saobraćajnu nezgodu kada se sudario sa tramvajem na Autokomadi u Beogradu, i tom prilikom niko nije povređen.

Nestorović je za Kurir rekao "da je on dobro i da je u pitanju samo klasično beogradsko čukanje".

branimir nestorović foto: Nenad Kostić, Shutterstock

- Živ sam i zdrav, nije mi ništa, samo je došlo do klasičnog beogradskog čukanje gde mi je prilikom udara razbijen far, ali su kola u voznom stanju - objašnjava doktor i dodaje "da nije imao lepu preglednost od autobusa i da je iz toga razloga došlo do čukanja sa tramvajem."

- Nudili su mi ljudi na licu mesta i šećer i vodu, ali dobro sam. Nema razloga za zabrinutost.

(Kurir.rs - B. T.)