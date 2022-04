LEKOVITA MOĆ TAMJANA: Dr Nestorović otkrio kojim ljudima najviše POMAŽE i kako se pravilno koristi!

Iako ga najviše povezujemo sa verskim ritualima, tamjan ima mnoga lekovita svojstva. Indijski tamjan koristi se već hiljadama godina za lečenje artritisa, zaceljivanje rana, jačanje ženskog hormonalnog sistema i zaštitu od patogenih mikroorganizma.

U kojoj meri je lekovit i da li tamjan ublažava infekcije, otkrio je dr Branimir Nestorović u Jutru na Prvoj. Kako je objasnio, tamjan ima i psihoaktivan efekat.

- Tamjan je vrlo lekovit i to se zna, nije se slučajno koristio u ajurvedskoj medicini, a to je najstarija medicina na svetu. Kineska je praktično izvedena od nje, a tamjan se oduvek koristio. Interesantno je da se koristio u raznim religijama, i u Indiji i u Kini. To je u stvari smola i može da se pravi i ulje. Postoji esencijalno ulje koje se iz same biljke izdvaja i vrlo je lekovito - rekao je dr Nestorović i dodao:

- Sadrži nekih desetak raznoraznih kiselina, a najpoznatija je bosvelična kiselina i koristi se za mnoge stvari. Najviše se koristi u reumatologiji, za bolove, naročito u kombinaciji sa kurkumom. Pije se i jedno i drugo. Može i da se maže, ali bolji je efekat ako se pije. Poslednjih godina dosta se vrše ispitivanja u lečenju raka. Ima dosta dobrih rezultata, ali naravno, kao i kod većine biljaka, ne znamo tačno koju količinu smemo, koliko dugo i slično. Ako su veće količine, može se malo oštetiti jetra i mogu se pojaviti alergijske reakcije. Tamjan štiti i od korone. On deluje kao tablete, odnosno bensedini - rekao je doktor.

- Ovo što mi palimo tamjan, to je tek interesantno, zato što poslednjih godina ima radova koji pokazuju da ima psihoaktivan efekat, znači po malo halucinogeno svojstvo. Takvi radovi ne mogu da se pronađu u američkoj literaturi. Postoje dva rada iz Indije i Irana, koji su pronašli da ljudi kad udišu tamjan, imaju neke vizije, kao da ostvarujemo kontakt sa višim sferama. Kod uzimanja tih nekih supstanci poput droge stvaraju se fenomeni koji su vrlo bliski religioznim fenomenima - osećaju da izlaziš iz tela, osećaju pripadnosti, višoj sili, dobrote - rekao je dr Nestorović

- Duvan je halucinogen isto, a to mali broj ljudi zna. Duvan je praktično droga, ispunjava sve kriterijume. Prema klasifikaciji za psihoaktivne supstance, duvan je na šestom mestu, kanabis na trećem. Ne kažu ljudi slučajno kad su nervozni ili napeti 'daj mi cigaretu da se smirim'. To je taj efekat koji pravi - rekao je dr Nestorović.

Postoje primeri kada su ljudi koristili tamjan u svrhu izbacivanja kamena iz bubrega, tako što su tamjan rastopili u toploj vodi.

- Što se tiče kamena u bubregu, to je mnogo jednostavno za lečenje, malo se o tome piše. Tu se uzimaju citrati, so i limunske kiseline, postoje takvi preparati kod nas. Može to, a može i da se uzima malo veća količina limuna i zna se kako funkcioniše. Utiče na izlučivanje kalcijuma praktično. Ono što ja preporučujem mojim pacijentima su semenke bundeve. Znači semenke bundeve u maslinovom ulju, tri dana stoje na suncu, supena kašika ujutru i uveče i to smanjuje one grčeve, da se ne zaglavi kamenčić - objasnio je dr Nestorović.

- To treba uzimati i preventivno. Kamen u bubregu je nasledna predispozicija. Trebalo bi pogledati povremeno mokraću, obratiti pažnju ako postoje tragovi krvi. Naravno, bolovi u predelu bubrega i lumbalnoj loži su takođe znak - rekao je doktor.

(Kurir.rs/Mondo)