KRVAVA NOĆ U SUBOTICI 1994. ODNELA PET ŽIVOTA: Građani se na pomen njegovog imena i dan danas ježe, neki još pamte UŽAS

Marinko Magda, najsuroviji serijski ubica u Srbiji i Mađarskoj, osuđen je na doživotnu robiju zbog 14 ubistava, a ikao se iza rešetaka nalazi već 29 godina, meštani Subotice, njegovog rodnog grada, i dalje ga se plaše.

Magda je, podsetimo, 1994. izvršio šest ubistava na Paliću i Subotici, a samo u jednoj noći ubio je pet ljudi. Masakr je započeo surovom likvidacijom tročlane porodice Petrić - Milana, Stane i njihovog sina Daneta (10), a završio ga ubistvom bračnog para Josipa i Verice Agatić na Paliću. Četiri meseca kasnije policija je utvrdila da je Magda, sam ili u grupi, ubio i staricu Idu Feher u okolini Subotice.

Marinko Magda foto: Privatna arhiva

Marinko Magda inače je nekada bio pripadnik Legije stranaca i "tigrova", odnosno paravojne formacije Željka Ražnatovića Arkana.

Krvava noć

- Jeza me prođe kad pomislim na zločine koje je počinio. Posle te krvave noći Subotica nije bila ista. Ja mislim da niko nije mirno spavao dugo, čak ni posle saznanja da je uhapšen, a onda i osuđen. Nikad ne znaš ko je sa njim sarađivao i ko sa njim komunicira, znali smo i tada da je imao saradnike - počinje svoju priču za Kurir meštanin Subotice koji je poznavao porodice koje su početkom 1994. bile žrtve najkrvoločnijeg serijskog ubice sa severa Srbije.

Uslovni otpust Subotički Džek Trbosek Magda je poznat kao subotički Džek Trbosek, a oni koji su bili svedoci njegove surovosti nikako ne žele da se on nađe na slobodi, iako prema mađarskom zakonu ima pravo na uslovni otpust posle odsluženih 25 godina kazne. Magda, podsetimo, gotovo svake godine piše molbe nadležnim organima da ga puste na uslovnu slobodu. Međutim, zbog težine dela i načina na koji su ona izvšena tamošnji sud redovno odbija njegove žalbe koje svake godine ponovo razmatraju.

Prema njegovim rečima obe ubijene porodice bile su poštene i radne, a jedina svetla tačka maskra je ta što Magda nije ubio decu Verice i Josipa Agatića koji su u to vreme imali četiri i dve godine.

- Te noći je pet svojih žrtava ubio u njihovim domovima. Tela su nađena u spavaćim sobama. To su bili ljudi koji su pokušavali sebi i svojim najmilijima da pruže dobar život i probijali se kako su najbolje umeli. Tog dana je bilo sve u redu, mirno su legli da spavaju znajući da ih sutra ponovo čeka posao, briga o deci, redovna svakodnevnica. Niko nije slutio da će ubica "škorpionom" da im presudi i da sutra neće postojati čak ni za dečaka - kaže naš sagovornik:

- Njegov otac bio je policajac, majka domaćica, bio je voljen i učen da bude pošten. Mi smo uvek misli da je ubijen jer je video ko mu je ubio roditelje, a bio je dovoljno veliki da može da svedoči, ali kasnije, kad smo saznali koliko je ubica surov, ne znam da li je to bio jedini razlog.

Marinko Magda foto: Youtube Printscreen

Fotografska radnja

Kako nam je objasnio, ni posle skoro 30 godina motiv ovih zločina ne može da se tvrdi, a mnoge priče koje su se prepričavale ispostavile su se kao netačne.

- Svašta se govorilo, pogotovo oko motiva, ali ništa od toga nikada nije dokazano. Agatići su živeli na Paliću i imali su fotografsku radnju u centru grada, a Petriće su znali pogotovo u njihovom naselju zbog Milana - kaže poznanik porodica:

- Najveća jeza me prošla kad su mi rekli da je na spomeniku preko puta jedne srednje škole ispisano "Agatić" crvenom bojom. Nisam to video, kažu sa je primećeno tek nakon ubistva i ubrzo sklonjeno, ali to je bio dokaz da to nisu bila nasumična ubistva. Zbog čega su takvi ljudi bili nečije mete ni posle gotovo tri decenije nemamo odgovor.

Svađa u zatvoru Nasmejani ubica ga napao Čaba Der, državljanin Srbije koji je u Mađarksoj osuđen na doživotnu robiju, poznat kao nasmejani ubica, duboko veruje da je Marinko Magda presudio njegovom bratu koji je u trenutku smrti imao svega 19 godina. On je čvrsto uveren da je Magda pucao u glavu njegovog brata. Čaba Der foto: Printscreen - Prošle godine ga je zbog toga napao u zatvoru u Mađarskoj, jer obojica tamo služe najstrožije kazne. Bio je i kažnjen zbog tog napada - podseća izvor Kurira.

