"3 SATA SAM KUKALA I MOLILA SE DA PREŽIVIM": Opljačkana starica iz Novog Pazara opisala užas! LOPOVI ISPISALI TAJNI ZNAK (FOTO)

Sedamdesetsedmogodišnja Zakira K. opljačkana je u noći između utorka i srede u novopazarskom naselju Jerka, a napadači su iz njene kuće pokrali i uništili sve što su mogli, staricu vezali i zaključali u kupatilu. Ono što budi posebnu jezu jeste to što su razbojnici na zidu njene dnenvne sobe nacrtali misteriozni znak!

Zakira je u svojoj ispovesti za Kurir ispričala da isprva napadače nije ni čula, da je razgovarala telefonom sa decom koja žive u inostranstvu. Kako objašnjava ona je na spratu svoje kuće razgovarala telefonom, a lopovi su ušli na donji sprat.

- Inače slabije čujem, nisam znala šta se dešava uopšte na donjem spratu. Dok sam razgovarala sa sinom, u jednom trenutku sam videla da mi je internet slab i da ne radi, a posle sam shvatila da su svi kablovi bili počupani - kaže Zakira za Kurir.

08:09 Ispovest žene opljačkane u Novom Pazaru

Prema njenim rečima, zbog slabijeg sluha nije uopšte znala šta se dešava dole i posle razgovora sa sinom je krenula u kupatilo.

- Otišla sam u kupatilo i vrata su se za mnom zalupila jako. Oni su mene zključali u kupatilo i ugasili svetlo. Počela sam da plačem i kukam, molila sam se samo da preživim - kaže nam nesrećna žena i dodaje:

- Tada sam već čula da sve po kući preturaju, tri sata sam bila zaključana i u mraku i pošto sam se u jednom trenutku ućutala, oni su s vremena na vreme pomerali kvaku na vratima da provere da li sam zaključana, možda su mislili i da sam umrla.

Naša sagovornica kaže da joj je bilo mnogo teško jer se uplašila za svoj život.

- Sama sam ovde, plašila sam se da me ne povrede, ja sam žena u godinama, biti tamo zaključana u mraku mi je bilo jako stresno, uzela sam neke peškire da se pokrijem jer mi je bilo hladno i čekala sam - kaže nam Zakira:

1 / 3 Foto: Kurir/E.L.

- Ja mislim da je ovo sve organizovano jer je moj sin prethodne noći otputovao, verovatno su znali da sam sama i stara.

Ona dodaje i da je po izlasku iz kupatila na zidu svoje sobe ugledala nacrtan simbol, što ju je posebno zaprepastilo. Naime, na belom zidu crnim markerom nacrtan je tajanstveni znak, za koji još uvek nije utvrđeno šta znači.

- Moguće da su lopovi to ostavili kao neki svoj potpis, odnosno moguće da je to neki njihov znak raspoznavanja. Do sada nismo viđali takav simbol, ništa nas ne čudi, pa i da je neka sekta u pitanju, ko će ga znati - kaže naš izvor i dodaje:

- Svakako je strašno ovo što se desilo, nadamo se da će policija brzo identifikovati i uhapsiti lopove, te da će se i saznati zbog čega su narctali taj crni kao krug na zidu.

foto: Kurir/E.L.

Zakira je za Kurir ispričala i da se iskreno nada da će pravda stići razbojnike i da se ovakve provale više neće dešavati.

- Ovo nije prvi put da su mi obili kuću, već se desilo prošle godine, kao i kod komšija, ovakve stvari nam se stalno dešavalu i očekujem da se što pre reaguje. Više i ne kupujemo stvari za kuću jer se plašimo da će se ovo desiti - kaže nam ona i dodaje da ne sumnja ni na koga i da nije uspela da vidi pljačkaše.

Kako je objasnila nju je zaključanu u kupatilu pronašla policija, kao i ekipa Hitne pomoći.

Lopovi su, da podsetimo, odneli oko 10.000 evra u gotovini i značajnu količinu dragocenog zlatnog nakita, a onda su ukrali i Zakirin automobil marke "škoda" i zaputili se prema Tutinu.

foto: Kurir/E.L.

Ukradeni automobil je kasnije pronađen zapaljen u naselju Sebečevo. Policija je juče vratila žrtvi potpuno ugljenisan automobil, koji stoji u njenom dvorištu.

Identitet napadača još uvek nije poznat a istraga je u toku i za njima se intezivno traga.

Kurir.rs / Emir Ličina