BIZARNO! TEŽA SAOBRAĆAJKA KOD LOZNICE: Šleper pokušao da izbegne vozilo koje je skretalo, pa se PREVRNUO U GROBLJE

LOZNICA – U lokalnom groblju lozničkog sela Jelav danas, oko 15 časova, završio je šleper novosadskih registarskih tablica. Prema rečima meštana koji su pomogli vozaču kamiona da izađe iz kabine, saobraćajna nezgoda se dogodila kada je on pokušao da izbegne jedno vozilo koje je ispred njega htelo naglo da skrene, pa je, da bi ga izbegao, skrenuo u desnu stranu i sleteo sa magistralnog puta Loznica-Šabac.

- Morali smo da donesemo meredevine da bismo šofera, koji koliko smo videli nije povređen, izvukli napolje. Došao je i sanitet pa je on za svaki slučaj prebačen do bolnice. Inače, oborio je dva spomenika i to nije prvi da se ovo ovde dešava – kazao je jedan od meštana.

Na lice mesta došla je i policija koja će utvrditi okolnosti ove nezgode koja se ipak dobro završila, a srećna okolnost je što šleper nije napravio veću štetu na mestu ‘‘večnih kuća’‘ meštana ovog sela.

