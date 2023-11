"ISKIDAĆU GA SVEGA ZA PRIMER DRUGIMA, POSLAĆU TI SLIKU BRATA MU BEZ GLAVE" Isplivale jezive poruke bivšeg policajca

O toj temi, na kriptovanoj telefonskoj aplikaciji, pisali su gotovo svi pritvoreni kavčani, a Rakočević i Mujović intenzivno su mu pretili, navodi se u porukama koje je Europol dostavio crnogorskim istražiteljima.

To su činili i Budvanin Vasilije Rafailović i Podgoričanin Aleksandar Ćetković, i to kada su saznali da je Cetinjanin priznao tužiocima ko ga je vrbovao radi za ćeliju kavačkog klana i čije ubistvo je planirano.

“Kažu Marinko će biti zaštićen i kopa sve ovo”, napisao je Rafailović Podgoričaninu.

Tu poruku, Budvanin koji je u bekstvu, poslao je 23. septembra 2020. godine pritvoreniku Ćetkoviću. Sredinom oktobra iste ponovo pričaju o delu ekipe koji je odlučio da svedoči protiv klana, pa Rafailović piše Ćetkoviću:

“Dobiće on gupu, ali na onaj svet, samo neka izađe. Videćeš za primer svima. Kao kera ćemo ga ubiti samo neka izađe. Ološ, zapalićemo ga”...

Među porukama koje kavčani razmenjuju su i ideje da pregovaraju sa Rajkovićevom porodicom, ali i da ih zastrašuju, pobiju, da ga stave u “secko”, ali i dogovori kako da opovrgnu njegovu izjavu...

foto: Shutterstock

“Tebe nikad očima vidio nije, niti zna ko si sem što je Drecun reko da je Visente - Saša Ćetković. Jedina stvar koja tebe može povezat je da Drecun potvrdi da si to bio ti”, piše Mujović iz pritvora.

Rajković i Cetinjanin Nikola Drecun uhapšeni su u maju 2020. godine u Nikšiću. Obojica su u prvim danima istrage priznali krivicu, ali je Drecun kasnije tvrdio da je to učinio pod prisilom policijskog batinaškog odreda. Ostatak klana, dominantno iza rešetaka, kovao je planove kako da dođu do Rajkovića, a kada im je javljeno da je ponovio iskaz, počele su pretnje.

U međusobnoj razmeni poruka otkrivaju i šta bi sve taj Cetinjanin mogao da otkrije tužiocima, između ostalog “i za novinarku”.

“Je li ko kontaktirao Rajkovića. Špija onaj ko navijen. Namešta Frenka za sve. Njemu ću svu familiju da oderem, a devojku da mu ******m ako što valja. E majku im j****. Haos nam napraviše oko ničega. Narkomani p****ni”, Rakočević šalje Mujoviću nedugo nakon hapšenja Rajkovića.

On je na kriptovanoj Skaj komunikaciji koristio nadimak XXX, a Mujović nadimke Bufalo i Komšija. Tokom jedne prepiske kavčani dogovaraju i kako da sasvim drugi pritvorenik, prizna da je on, a ne Mujović, koristio taj kriptovani telefon i pisao pod tom šifrom.

Istražitelji Evropske agencije za sprovođenje zakona utvrdili su da je Ćetković na Skaju koristio nadimak Visente, a Filip Bešović nick name Detlić. Utvrđeno je i da su Rakočević i Bešović koristili istu Skaj šifru i dva nadimka.

Mujović i Ćetković sredinom oktobra prepričavaju Rajkovićev iskaz, navodeći da je istražiteljima ispričao ko u kom gradu radi za kavački klan i ko je na čelu lokalnih ćelija organizovane kriminale grupe “kavači”, koja su sve krivična dela naredili i izvršili...

“Čemu da se nada majku mu j**** prokletu?”, pita Mujović, a od Ćetkovića dobija odgovor:

foto: Shutterstock, Privatna Arhiva, Ilustracija

“A čemu? Da moramo sad pare davat da se on juri. Kad smo ludaci, ne mislimo glavom... Što kaže Rus u secko ga moramo, samo da vidimo”...

Specijalno državno tužilaštvo tereti Mujovića, Rafailovića i još 20 okrivljenih za stvaranje kriminalne organizacije i planiranje ubistva Budvana Marka Ljubiše Kana, Gorana Slovinića Brala i novinarke Olivere Lakić...

Na optužnici su Petar V. Lipovina, Mitar D. Marković, Filip M. Knežević, Žarko Ž. Pejaković, Lazar M. Nedović, Aleksandar B. Ćetković, Boško Ž. Pavlović, državljani Srbije Jovan Mirković i Aleksandar Stevanović, Marko A. Zorić, Nikola Z. Marić, Uroš V. Đurđevac, Filipa M. Bešovića, Goran V. Rakočević, Ivan R. Brnović, Nikola P. Drecun, Aleksandar Z. Đurđevac, Mošo I. Paović, Uroš V. Vučinić, Davor H. Avdić i Nemanja M. Zurovac. Svedoci tužilaštva u tom predmetu su Marinko Rajković i Bajram Pista, koje Mujović i ekipa više puta pominju u negativnom kontekstu.

Na prethodnim ročištima radili su tačno ono što su se dogovarali preko Skaja - optuživali policiju i tužilaštvo za iznudu priznanja, ne bi li pred Višim sudom oborili optužnicu SDT-a.

To su činili okrivljeni Aleksandar Đurđevac i Uroš Vučinić, koji su ispričali da su preživeli policijsku torturu prilikom istrage protiv kriminalne grupe kojoj su, tvrde tužioci, pripadali. Tvrde da su ih mučili pripadnici specijalnog policijskog tima, na čelu sa Petrom Lazovićem.

Poslednjeg dana avgusta 2020. godine Rakočević, Filip Bešović i Filip Knežević dogovaraju preko poruka da “upiru” Marinka Rakočevića da promeni izjavu i optužio specijalni policijski tim da su ga tukli i terali da laže.

“Upiri sad ti za toga Marinka to nam je jedini spas sad, da kaže da su ga ovi bili iz spec. tima i ćerali da laže. Je li zvao majku danas ne znaš. Polako brate sa njom dok to završe šta ćeš, moramo trpet”, šalje Rakočević.

Nakon više desetina razmenjenih poruka, on saokrivljene bodri da trpe prepisku sa izvesnom Sanjom, kako bi “završili” da Rajković promeni izjavu.

Cetinjanka Sanja Božović hapšena je početkom 2019. godine kao deo iste kriminalne grupe.

“Je li ti Sanja pisala... E j**o je ti. Moraš biti oprezan. Moraš se ku**at dok se ovo ne završi... Neka polako. Ako ne povuče, ubićemo mu brata. E majku im j***m po***nu”, šalje Rakočević.

Rakočević, Bešović i Knežević, koji su tokom 2020. godine bili u Istražnom zatvoru i koji ne bi smeli imati komunikaciju, danima su se u avgustu i septembru te godine dopisivali oko iskaza Marinka Rajkovića. U jednom trenutku, očigledno, a onda, besni što im Mujović i Rafailović prigovaraju, konstatuju da bi trebalo da ih ostave na miru i bave se svojim propustom - Bajramom Pistom.

“A ko ga ubi porukama? Što oni ne vide Pistu njihovoga, nego se ufatili za Marinka? Pista je isti kao on, to je njihov pulen... Eto im pista junačina. Ja kad sam pisao da je špijun oni su skakali da grešim. Eto kako grešim...Ja im javio da je ovaj špijun oni skočili kako grešim, to je hrabar momak. I to 10 dana pre nego je pošao u spec. tuž. Eto im ga sad taj hajduk. A za Komitu je svašta pričao, isto”, šalju Kneževiću. Komita je Skaj nadimak šefa kavačkog klana Radoja Zvicera.

Među prepiskom je i priznanje Rakočevića da “šef” odlučuje kada će mu dati telefon i da su ostali bez novca.

“Veli nervoza treba se organizovati da se izlazi. Hteo sam da mu napišem - okle centa nema...Jeste bravo, isti si kao šef naš, nervoza... U zatvor sam ne mogu čekati poruke. A šef drži tel. pa kad nam ga dadne mi se javimo”, piše taj pritvorenik.

U podgoričkom Višem sudu juče je odgođeno suđenje ekipi Mujovića i Rafailovića, zbog, kako je saopšteno, jednog od okrivljenih.

Predsednik specijalnog veća, sudija Igor Đuričković naredno ročište zakazao je za 11. decembar. Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti, Specijalno državno tužilaštvo odbilo je predlog odbrane za izuzeće tužiteljke Nataše Bošković.

Na prethodnom glavnom pretresu 23. oktobra, branilac okrivljenog Uroša Vučinića, advokat Danilo Živković, koji je menjao kolegu advokata Srđana Lješkovića, zatražio je njeno izuzeće, navodeći da je iskaz njegovog klijenta u SDT-u bio iznuđen.

Kurir.rs/Vijesti