"UGALJ JE POVUKAO KOLEGU, PROPAO JE DO KOLENA I VIKAO UPOMOĆ!" Jeziva ispovest rudara koji je svedočio STRAVI I UŽASU kod Zaječara

U rudniku Lubnica u pogonu separacije nedaleko od sela Grljan kod Zaječara, dogodila se nesreća u kojoj su tragično nastradala dvojica rudara. Poginuli su D.K. (43 ) i Lj. B. (53), koji je bio pred penzijom, obojica iz Zaječara.

Tragedija se dogodila tako što su rudari čistili bunker od sitne rude i u trenutku je došlo do obrušavanja zida nakon čega se deo kamenja i rudnog materijala obrušio na rudare usled čega su pali na dno bunkera sa oko 6 metara visine, stoji u saopštenju OJT u Zaječaru.

U pomoć im je odmah pritekao kolega Slobodan N., rodom iz sela Nikoličevo nadomak Zaječara, koji je na sreću prošao sa lakšim povredama, jer se nagutao gasova i rudničke prašine. I on je takođe radnik pred penzijom koji je na rudarskim poslovima proveo punih 46 godina.

Dao je sve od sebe da pomogne svojim kolegama, koji su radili svakodnevni rutinski posao, ali ovoga puta je bilo sve uzalud.

- Bili smo sva trojica unutra i krenuli da radimo planirani posao. Bunker je bio pun uglja. Morali smo na njemu da stojimo i da ga čistimo. S tim što se najpre isprazni određena količina uglja koja sama odlazi. Mi smo upravo ušli zbog količine koja je bila u zastoju i koju smo morali da otkopamo alatkama, motikama i krampovima, jer je to jedino bio način. U međuvremenu, dok se količina koja je odlazila sama nije ispraznila, povukla je jednog kolegu ili se okliznuo, nisam siguran, jer smo se mi povlačili unazad. On je odjednom propao do kolena, pozvao je i vikao da mu pomognemo - priča Slobodan.

- Poslovođa je odmah prišao da ga izvuče. Ja sam krenuo za obojicom, to je išlo jako brzo. Zvali smo ostale da se nadole istoči ugalj. Trudio sam se da im pomognem, međutim, u međuvremenu sam propao i ja. Ostali su ostali na mestima kao i uvek da nam pruže opremu potrebnu za rad, neki na ispuštanju uglja kao uobičajeno što se radilo. Sve je u suštini bilo kao i svaki put do sada kada se ovaj posao radio. Ništa nije ukazivalo da će doći do ove stravične tragedije - vidno potresen priča Slobodan N., koji je, na sreću, zadobio samo lakše povrede ruke od obmotanog konopca.

On ne može još uvek da se oporavi od šoka šta se u trenutku dogodilo i smatra da je ovo nesrećni slučaj za koji nema još uvek objašnjenja.

Mesto tragedije u rudnik Lubnicu u okviru Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica kod Zaječara pored rudarske inspekcije i ostalih nadležnih organa, obišla je i Dubravka Đedović Handanović, ministraka rudarstva i energetike u Vladi Srbije, koja je i sama dete rudara. Duboko potresena uputila je najdublje saučešće kako porodicama nastradalih rudara, tako i svim zaposlenima u rudniku Lubnica, istakavši da će se ubuduće inspekcijski rad zasnivati na stvaranju boljih i sigurnijih uslova za rad svih rudara u Srbiji.

- Ovo je velika tragedija za sve nas kao državu, i mene lično, jer i sama sam dete rudara i sećam se da kada mi je otac odlazio na posao uvek bi govorio da je to posao sa koga nikada nisi siguran da li ćeš se živ vratiti. Naše molitve i misli su uz porodice nastradalih rudara kojima želim da izrazim najiskrenije saučešće. Konačne finalne rezultate inspekcijskih organa o razlozima ove tragedije dobićemo za dva dana, makar je to praksa dosadašnja i naša očekivanja - navela je, između ostalog, resorna ministarka rudarstva i energetike, Dubavka Đedović Handanović.

Grad Zaječar nikada neće zaboraviti rudare koji su nastradali u ovoj stravičnoj nesreći. Njihova časna profesija jedna je od najtežih na svetu i zahteva ljude posebnog kova, naveo je, između ostalog, gradonačelnik Zaječara Boško Ničić koji je izrazio saučešće u ime građana Zaječara i lično ime porodicama nastradalih rudara, kao i svim radnicima koji se bave ovom časnom strukom.

Porodicama nastradalih biće pružena sva neophodna pomoć u ovim teškim trenucima.

Ponedeljak, 6. novembar proglašen je za Dan žalosti za grad Zaječar povodom pogibije dvojice rudara rudnika u Lubnici.

