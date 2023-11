Suđenje Urošu Pašajliću koji je optužen za zlostavljanje i zanemarivanje čerke koju je držao zaključanu u stanu, kao i za porodično nasilje, nastavljeno je juče u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

Na ročištu je saslušana njegova vanbračna supruga Ivana L,a njeno emotivno svedočenje potreslo je sve u sudnici.

Advokat Milan Popović je za jutarnji program Kurir televizije otkrio više o jučerašnjem svedočenju.

- Na teret ovom licu se stavljaju dva krivična dela. Jedno krivično delo je navodno izvršeno, imajući u vidu da je postupak u toku, prema svojoj partnerki, nasilje u porodici. Drugo krivično delo navodno izvršeno prema maloletnom detetu. Pri čemu treba videti da li je i ovo delo kvalifikovano kao nasilje u porodici ili je to neko kršenje porodičnih obaveza. U svakom slučaju kako god da je tužilaštvo uradilo kvalifikaciju ovih dela, sud nije vezan i može da promeni u svojoj odluci - rekao je advokat i dodao:

02:14 MONSTRUMU IZ MIRIJEVA PRETI KAZNA DO 10 GODINA ZATVORA! Advokat o ocu iz pakla koji je 15 messeci držao ćerku (8) u kadi

- Ono što smo do sada videli je da su saslušani okrivljeni i oštećena. Saslušani su i policjski službenici koji su pronašli ovo maloletno dete. Nakon svega ovoga očekuje nas sudska odluka. Ukoliko sud na ne sumnjiv način ne može da utvrdi da je ovo lice izvršilo ovo krivično delo donosi oslobađajuću presudu. Ukoliko sa druge strane može to da utvrdi donosi osuđujuću presudu i odlučuje o sankciji. Što se tiče same sankcije za ovaj oblik krivičnog dela predviđena je kazna od 2 do 10 godina.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:08 Uroš Pašajlić doveden u marici u Prvi osnovni sud u Beogradu