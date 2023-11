ISPLIVALI NOVI DETALJI O ZLOČINU: "Nije hteo razvod, pa napravi POKOLJ! I ona je bila čudna, mislila je da su joj to DRUGARICE"

Zoran Ristić (54) iz okoline Kruševca u ponedeljak ujutru je prvo ranio svoju ljubavnicu (44), zatim ubio suprugu Vesnu (50), a onda presudio sebi, a kako za Kurir kažu prijatelji teško ranjene žene, ona je terala Zorana da se zvanično razvede od Vesne, jer se i ona u petak razvela od prvog supruga.

Međutim, po njihovim rečima, Zoran je odbijao da okonča brak sa Vesnom, iako je praktično živeo sa ljubannicom.

- Ona već nekoliko godina nije živela sa prvim mužem, on je jedno vreme bio u Nemačkoj. Nedavno se vratio, a u petak je brak okončan. On je tražio od nje da reše pitanje oko stana, koji je zajednički. Navodno, hteo je da joj proda svoju polovinu - objašnjavaju nam prijatelji ranjene i dodaju da je Zoran navodno podigao kredit za otkupljivanje tog stana, nekih 13.500 evra.

- Uprkos tome, on nije hteo da se razvede od Vesne. Ljubavnica ga je terala da se razvede i da žive zajedno, da počnu svoj život. Čuli smo da su se oko toga svađali. Novac i taj njegov razvod su motiv ovog užasa - kažu naši sagovornici.

Zoran je, da podsetimo, živeo u stanu sa ljubavnicom u Kruševcu. Kako kažu njeni prijatelji ona je divna žena, ali je njihova veza bila jako turbulentna.

- On je normalna, skroma žena, sumnjamo da mu je tražila novac, ali mislimo da je samo želala da počne novi, neki drugi život, da taj stan bude njihov i da tako žive, ali Zoran joj to nije dozvoljao, pravio joj je problem, pio, vikao, bilo je mučno u poslednje vreme - kažu oni koji poznaju ranjenu ženu.

Kako dodaju, za razliku od nje koja je važi za finu osobu, za Zorana i nemaju lepe reči.

- On je jedan običan švaler i raspnik. U njegovoj familiji su si vredni, domaćini i porodični ljudi sem njega! Stalno je imao neke ljubavnice, ubijenu Vesnu je čak i maltretirao kako smo čuli - dodaju oni.

- Mislimo da je žena znala da je Zoran vara, a ranjena žena nije bila prva sa kojom joj je to radio, ali ona je žena bila nemoćna i onda mu to nije ni prebacivala - kažu komšije za Kurir.

Prema njihovim rečima, Vesna je i upoznala Zorana sa ljubavnicom, sa kojom je ona jedno vreme radila zajedno. Njihova prijateljica je imala posao, zarađivala svoju platu i živela normalno.

Prema rečima Zoranovog poznanika on je kuću koju je imao u drugom selu stavio pod hipoteku kao bi otkupio stan od bivšeg muža svoje ljubavnice.

- Oni su stan imali pola-pola i onda je ona tražila od Zorana da on otkupi drugu polovinu kako bi mogli tamo da živeo zajedno, ali on nije imao novac pa je morao da stavi kuću pod hipoteku - kažem nam poznanik.,

Da je Zoran voleo provod i alkohol potvrdili su nam i njegovi poznanici.

- Zadužio se prijateljima i poznanicima, a ni žene ga tek nisu štedele. Zbog njegovog načina života je i došlo do problema, da tako poludi nismo očekivali - kažu komšije.

Fotografije

Na nekim fotografija koje je Zoran objavljivao na društvenim mrežama zajedno su žena, ljubavnica i on, a poznanici kažu da je žena sve to prihvatala jer je mislila da su joj to drugarice.

- Bila je čudna žena, mislila je da je to njoj društvo i prosto je prihvatala sve - kažu oni.