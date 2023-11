OTVORENO PISMO SUDIJA KOJI I DALJE VERUJU U ETIČKI KODEKS: Sudija je dužan da brani nezavisnost pravosuđa!

Redakciji Kurira otvorenim pismom obratile su se sudije potpisane kao "sudije koje i dalje veruju u etički kodeks".

Njihovo pismo prenosimo u celosti:

Šta sve jedan samoprozvani predstavnik pravosuđa može da izgovori o svojoj struci i još gore o svojim kolegama! Tobož u nameri da "povrati otetu državu". Čisto politikanstvo u sopstvenom interesu. Čak poziva sudije i tužioce da mu se pridruže u tom nezakonitom poduhvatu gde je svima u pravosuđu jasno da sudije i tužioci ne smeju da se bave politikom. Sasvim sposoban da shvati značaj svojih radnji i njihove zabranjenosti, poziva pravosudne funkcionere da prekrše zakone i pravila i pridruže mu se u njegovoj borbi za zauzimanje vlasti.

Prema Etičkom kodeksu sudija, sudija je dužan da promoviše visoke standarde sudijskog ponašanja i pridržava ih se u cilju održavanja i jačanja poverenja javnosti u nezavisnost sudija i sudova. On radi suprotno, bez osnova i dokaza vređa svoje kolege, unizava ih i naziva nesposobnim. Poziva narod da ne veruje sudu. Iako je po tom istom Kodeksu dužan da razvija i održava dobre kolegijalne odnose i stručnu saradnju sa drugim sudijama, on to čini samo sa onima koji su spremni na kršenje etičkog kodeksa i koji podržavaju njegovu, sada već evidentno, političku kampanju.

Osiono i umišljeno, nudi svoju sudijsku karijeru u zamenu za dobrobit Srbije, dozvoljavajući sebi drskost da se uporedi sa velikanom ovog naroda koji nije ponudio svoju karijeru, nego sav svoj imetak kako bi Srbiji obezbedio kredit za odbranu od ratnog agresora. Sudija koji živi i izdržava svoju porodicu od sudijske karijere odnosno plate, nije "u društvenom i statusnom rangu" sa sudijom kome sudijska karijera, nažalost, služi samo kao promo platforma za sve druge, pa i plaćene, aktivnosti. Pisanje i promovisanje knjiga, pisanje i promovisanje političkih proglasa, pisanje i naplaćivanje "međunarodne stručne saradnje" u direktnim ličnim kontaktima sa amabasadama stranih država.

sudija miodrag majić foto: Youtube/BezCenzure

Parafraza samog sudije Majića objavljena u jednom nedeljniku pre nekoliko godina: ako odlaženje u ambasadu SAD radi dobijanja podrške i uputstava za edukaciju sudija predstavlja saradnju sa stranim amabasadama, onda ja jesam strani plaćenik. Neodoljivo podseća na izjavu jednog bivšeg poznatog sportiste koji je svojevremeno rekao "ako je kokain droga, onda ja jesam narkoman"…

Sudija je dužan da brani nezavisnost suda od političkih pritisaka, intervencija i uticaja u svakoj prilici. Sudija neće učestvovati na javnim raspravama političke prirode, osim kada se rasprava odnosi na pitanja koja se tiču rada sudova i nezavisnosti sudstva. Svima je poznato da trenutna javna rasprava nije u pravcu izmena Ustava u poglavlju koje se odnosi na pravosuđe niti je javna rasprava o pravosudnim zakonima, te rasprave su već završene i već urodile novim ustavnim i zakonskim rešenjima u toj oblasti. Sada je, mesec dana pred parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore, u toku "javna rasprava" o nečem sasvim drugom. Nečem sto daleko izlazi iz dozvoljenog, etičkog i zakonskog okvira nadležnosti sudije.

Sudija mora da izbegava učešće u političkim aktivnostima, koje mogu da ugroze utisak nepristrasnosti. Ovaj sudija ne samo da ne izbegava, već poziva i druge pravosudne funkcionere da mu se pridruže i "podignu glas" na turneji po Srbiji u kojoj će promovisati svoje političke stavove i aktivnosti. Izazivajući time nadležno pravosudno telo, Visoki savet sudstva i disciplinskog tužioca, da mu se suprotstave, da preduzmu mere iz svoje nadležnosti, spokojan da do toga neće doći. Iz kojih razloga, ostalim sudijama u Srbiji nije poznato…

Praktično dokazuje koliko daleko neki sudija može da ide u kršenju Etičkog kodeksa a bez ikakvih posledica. Svestan da bi svaka odluka ovih tela njega, koji je očigledno konačno prelomio da je dovoljno iskoristio svoju sudijsku karijeru i obezbedio ozbiljnu finansijsku odstupnicu, samo lansirala kao "žrtvu političkog progona" u momentu predizborne kampanje. U momentu kada proglas koji promoviše prikuplja potpise, u momentu koji kako se čini neposredno predstoji preorganizaciji ProGlasa u politički pokret koji bi mogao biti jedna od izbornih lista. U momentu kada je za sebe već osmislio novu visoku poziciju u nekom novom političkom poretku kome se nada. Tako da je sasvim proračunato, a ne velikodušno i mučenički, ponudio svoju sudijsku karijeru za izmenu političkog rukovodstva u Srbiji.

Propisuje Kodeks i da će sudija, pored ličnog postupanja u skladu sa principima ovog kodeksa, podsticati i druge sudije da ih poštuju. Sudija Majić je svakako svestan svih odredaba ovog propisa ali je odlučio da ih se ne pridržava. To nije sporno i svako je slobodan da odluči šta će da čini, ali nije oslobođen posledica tog svog slobodnog izbora. Sigurno je da su nadležna tela, kao i sudija u pitanju upoznati i sa završnim odredbama Etičkog kodeksa sudija koje kažu da njihovo kršenje u većoj meri predstavlja disciplinski prekršaj. Da li je ovo "manja ili veća mera" ili "prekardasilo mera" neka procene oni koje su sudije birale i oni koji su se kao pravnici istakli, da obavljaju poslove i donose odluke kojima se sudije štite od svakog neprimerenog uticaja.

(Kurir.rs)