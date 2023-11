PRODAVALI SU ME SVIMA, TUKLI Jeziva ispovest bivše prostitutke: Nakon završenog posla POVRATIM i trčim da detetu kupim hranu

Naterao me je da ga oralno zadovoljim u restoranu dok su porodični ljudi doručkovali. Osoba za koju sam radila nije mi dala izbora. Bukvalno sam u izlogu imala s*ks, jer sam se u to vreme bavila prostitucijom, iz koje sada pokušavam da se iščupam'', pričala je ranije za Alo osoba koja se godinama da bavila prostitucijom, jer kako kaže, nije imala druge mogućnosti da zaradi novac i prehrani svoje dete.

Danas je ta devojka uspela da se izvuče iz kandži makroa. Ona je prvo bila smeštena u sugurnoj kući sa svojim detetom, a potom je nakon pomoći uspela da se zaposli i vrati normalnom životu. Posao kojim se nekada bavila ostavio je trag na njoj, ali uz stručnu pomoć uspela je da smogne snagu i da čvrstim koracima i dan danas korača ka boljem sutra.

Ona je rekla da devojke ne bi trebalo da se bave njenim nekadašnjim poslom, jer tu nema sreće već, kako kaže, samo mulj i tuga. Navela je da iako izgleda da je problem nerešiv, uvek postoji put koji vodi ka normalnom i pristojnom životu, pogotovu u današnje vreme.

- Svesno sam počela da se bavim prostitucijom, ali sada kada sam poželela da se iz nje izvučem, na mene mnogo moćni ljudi vrše pritisak i nedozvoljavaju mi da iz tog pakla izađem - rekla je svojevremeno za Alo 28-godišnja devojka, koja je molila da se potpiše u tekstu kao Barbi radi njene bezbednosti.

foto: Shutterstock

U svojoj tragičnoj ispovesti objašnjavala je kako i zašto je počela da se bavi prostitucijom i kako je dospela u ruke trgovaca ljubavi.

- Udala sam se 2004. godine i dobila dete, a samo dve godine kasnije sam se razvela. Kada sam s detetom htela da se vratim svojoj porodici, roditelji nisu hteli da me prime u kuću, pa sam iznajmila neku sobicu. Posla nije bilo, radila sam u nadnici kako bih prehranila dete i sebe. Otac mog deteta nije davao ni dinara i dešavalo se da po nekoliko dana nemam novca da detetu kupim hranu - rekla je ona.

Vlasnik jednog hotela, novopečeni biznismen, tražio je specifične usluge - On nije mogao da se uzbudi ukoliko mu se ne nanese bol. Ta osoba je pre svakog odnosa zahtevala da je bičujem. Prvi put kada sam ga odbila, bio je grub i pitao da neću ja da budum bičevana. On bi se skinuo i go legao na krevat i ja bih ga udarala, a tokom bičevanja, on bi ejakulirao - rekla je prostitutka Barbi.

Prema njenim rečima, pošto je pokucala na više vrata moleći za pomoć i bila odbijena, bila je prinuđena da počne da prodaje svoje telo.

''Dala sam oglas i ubrzo se javila mušterija. Nakon što smo završili posao, ja sam povratila. U tom trenutku sam samo želela da se istuširam, a potom da detetu kupim hranu'', priča Barbi.

Kako je rekla, ubrzo su je kontaktirali makroi koji drže ceo užički region i ponudili joj da radi za njih.

- U prvih nekoliko meseci su poštovali dogovor i zaradu smo delili. A potom je nastao dodatni pakao u mom životu. Slali su me kod ljudi iz sveta kriminala, sporta, estrade, koji su se nada mnom bukvalno iživljavali. Među njima je bio i jedan poznati fudbaler koji sada igra u inostranstvu, kao i jedan naš legendarni fudbaler u poznim godinama. Morala sam da radim šta mi kažu i ispunjavam raznorazne bolesne želje. Za novac nisam smela da pitam iako su mi davali samo mrvice - rekla je svojevemeno Barbi.

Ona je tad otkrila za Alo da je pružala usluge javnim ličnostima iz svih slojeva društva.

- Kada su mi rekli da moram da idem u Crnu Goru i da budem dobra prema njihovom prijatelju, bez pogovora sam otišla. Kada sam videla ko je on, shvatila sam koliko su moćni i sa kim su povezani. Kada nisu mogli da se uzbude, njihovi prijatelji su svašta izmišljali, vređali su me i tukli da bi dobili erekciju. Jedanput sam za jedno veče morala da zadovoljim njih trojicu. Pošto sam skupila hrabrosti i pobegla u drugi grad sa željom da se iz tog pakla izvučem, oni mi nisu dali mira. Vrše pritisak na mene, pomoću svojih veza me progone i prete da će preko Centra za socijalni rad da mi oduzmu dete. A ja želim samo jedno - da me puste da sa svojim detetom počnem život ispočetka - obrazložila je Barbi.

(Kurir.rs/Alo)