ŠTA SE DESILO SA SVIREPIM UBICOM DEVOJČICE TAMARE IZ BATAJNICE Pre njene smrti, počinio još jedan GNUSAN ZLOČIN: Evo gde je sada

Dragan Nikolić Čombe (60) osuđen je na 40 godina zatvora jer je 2005. godine na podmukao način ubio Tamaru Ivanović (13) u Batajnici i na 15 godina zatvora za obljubu i protivprirodni blud nad N. S. (12) u Opovu, to jest objedinjenom kaznom na 40 godina.

Prema nezvaničnim saznanjima, njega već duže vreme niko ne posećuje u zatvoru.

"Miran je, tih i povučen. Nema posete. Tačnije, već duže vreme niko ga ne posećuje", rečeno je, a ćeliju deli sa još jednim zatvorenikom.

"On deli ćeliju sa još jednim zatvorenikom. Angažovan je na poslu higijeničara i čisti hodnike u zatvoru".

Podsetimo, jedan od najjezivih zločina dogodio se na Aranđelovdan.

- Devojčica je prišla da mu pomogne, a on je bez ikakvog povoda, nožem koji je imao u džepu, istog trena napao Tamaru. Prve udarce, od ukupno 19, zadao je u predelu srca zbog čega je ona odmah usmrćena - naveo je tada pukovnik Milorad Veljović, tadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije MUP Srbije.

Na suđenju se branio iskazima da je zločin učinio u pijanom stanju i da je u tom trenutku ona za njega bila napadač. Sudskim veštačenjem je utvrđeno da i u alkololisanom stanju nije mogao da zada tako precizne udarce.

- Nesumnjivo je utvrđeno da je Nikolić 21. novembra 2005. godine, na zemljanom putu u blizini Železničke stanice Šangaj u Batajnici, na podmukao način ubio Tamaru, kada je devojčica prišla da mu pruži pomoć, pošto je pao. On joj je tada kuhinjskim nožem zadao 19 smrtonosnih uboda u leđa i grudi - rekla je u obrazloženju presude sudija Mirjana Ilić.

On se tokom izricanja presude samo podrugljivo smejao, a u toku dokaznog postupka tvrdio je da je tek sutradan u novinama pročitao da je ubijena mlada devojka i shvatio da je to "verovatno“ on učinio.

Tamarin telefon prodao je na Pančevačkoj pijaci, bez kartice, koju je u noći ubistva izvukao, što je bio još jedan dokaz da je bio pri svesti kada je počinio zločin.

Dragan Nikolić Čombe je objedinjenom presudom osuđen i za silovanje devojčice S. N. (12). On je devojčicu je izveo iz razreda osnovne škole, posle razgovora s učiteljicom, i odveo je ka izlasku iz Opova. U šumarku pored presušenog kanala je pretukao dete, a kada je izgubila svest, silovao je.

Kurir.rs/Telegraf