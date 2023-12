"NEMOJ DA TE NATERAM DA SE UBIJEŠ UŽIVO!" KELJMENDI ZAGRMEO NA FAĆU: Saga bosanskih kriminalaca na TikTok-u se i dalje nastavlja

Bosanski kriminalac Amir Pašić zvani Faćo, koji se skoro svakodneveno svađa sa Elvisom Keljmendijem, sinom Nasera Kelmendija narko-bosa pušten je na slobodu.

Naime, kako smo ranije izveštavali Faćo i mlađi Keljmendi sukobljavaju se na TikTok-u i jedan drugom već nekoliko meseci "dišu za vratom" i pozivaju jedan drugog na obračun "oči u oči". Međutim, do tog obračuna uživa nije došlo jer su obojica početkom novembra završili na informativnom razgovoru, a prošle nedelje Faćo je uhapšen ali ne zbog pretnji Keljmediju već ovog puta zbog javnih pretnji sudiji i tužiocu u BiH.

- Amir Pašić je uhapšen prošle nedelje, ali je nakon višečasovnog ispitivanja pušten na slobodu. Naime, on je na TikTok-u u jednom svom uključenu izneo brojne uvrede i pretnje na račun sudije i tužioca, pa su ga pripadnici Kantona Sarajevo sa lisicama na rukama uveli u policijski auto - navodi naš izvor i dodaje:

- Pašić je dok su ga policajci držali za ruke i vodili ka auto ponavljao: "Keljmendi g*zim ti majku, čuješ li me?" Niz uvreda je još uputio Elvisu Keljmendiju.

Njegovo hapšenje objavljeno je na TikTok-u gde se nalaze brojne uvrede i komentari na njegov račun. Nakon što je pušten na slobodu odmah se time i pohvalio svojim pratiocima uz reči: "Mogu li mi šta sada?! Majke mi ne mogu mi ništa. Sve će ovo biti uredu."

Nedugo zatim svi koji prate bosansku sagu između Faće i mlađanog Keljemdija, videli su da se i Elvis oglasio na TikTok mreži i dao svoj sud o ljutom uhapšenom protivniku.

- Zamislite vi njega, psuje, preti, pljuje pa više ne sme nikoga da spomene. Smrad krenuo i na državnike. Kuku majko, zamislite vi to. Molio je i da ga puste - ovako je Elvis počeo svoj video snimak koji je snimao da prijateljem koji je bio na drugoj vezi, pa dodao:

- Ako mene opet uzme u usta, opsuje me verujte mi, neće me biti sramota da odem u policiju i prijavim ga za to. Zamislite snima lajv u kome kaže dali su mi spisak koga sme da spominjem...

Nakon brojih komentara na ovaj snimak, Elvis Keljmediji nastavlja TikTok rat uz otvorene pretnje.

- Nemoj da te nateram da sada upališ kameru! Opet ti kažem nemoj da te naredim da ubiješ sam sebe uživo - bile su jezive reči koje je Elvis uputio suparniku Faći.

Rat bosanskih kriminalaca na TikTok-u zabavlja njihove pratioce, ali sa druge strane oni su zbog javnih pretnji koje su uputile jedan drugom već bili privođeni, pa se tako njihovi pratioci plaše da će se ovaj rat na kraju okončati "ratom uživo".

Elvis Keljmendi bio je, podsetimo, hapšen u julu prošle godine kao deo kriminlane grupe koja je švercovala drogu, a nakon hapšenja nađena je i tajna sveska klijenta. U oktobru prošle godine Keljmendi je postao svedok tužilaštva i otkrio je sve tajne tog klana.

