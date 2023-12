BRAT ŽRTAVA OTKRIVA JEZIVE DETALJE O UBICI IZ MLADENOVCA: Njegova porodica se STALNO IŽIVLJAVALA, pucao je još kao dete! (VIDEO)

Stefan Marković, brat devetnaestogodišnjeg Nemanje Stevanovića i dvadesetpetogodišnjeg Dalibora Todorovića, dvojice mladića kojima je Uroš B, tokom kravog pira u Mladenovcu uzeo život prisetio se u emisiji Crna Hronika dana stavičnog masakra:

foto: Kurir televizija

- Bio sam tu u školskom dvorištu gde se stalno okupljamo. Par minuta pre toga otišao sam do kuće da večeram s namerom da se vratim tu gde sedimo da nastavimo da se družimo. Kad sam stigao kući stigla mi je poruka da je katastrofa u selu, da neko puca kroz celo selo na ljude. On je pucao prvo u Orašju, pa se uputio u Duboni. Zastao je kada je ugledao ljude koji su radili ogradu. Pucano je u njih. Zatim je došao do školskog dvorišta u Duboni i opet rafalom pucao po deci.

Prema njegovoj proceni žrtava bi verovatno bilo više da se puška ubice nije zaglavila:

- Zaglavila mu je puška. On se uputio ka Šepšinu, to je selo blizu Dubone. Tu su se vršile pripreme za turnir u fudbalu. Bilo je tu preko 50 ljudi i ko zna koliko bi tu tek bilo žrtava. Imao je kod sebe čak i bombe kod sebe i dosta naoružanja.

foto: Petar Aleksić, Printscreen, Privatna arhiva

Svoje prijatelje pamtiće po dobru, ali za Uroša B, tvrdi da se ponašao nadmeno i da je komunicirao na neobičan način:

- Pamtim prijatelje po dobru. Uvek su bili nasmejani i dobri drugari. Njega samo pamtim po tome što prođe ulicom i javi se onako nadmeno. On je svraćao u školsko dvorište i moglo je sa njim da se popriča, ali je gledao nekako čudno. Ne znaš šta ti misli. Čudan je bio stalno. I njegovi su dosta bili nadmeni. Otac mu je bio vojno lice. Krenu u četiri ujutru da beru breskve i sviraju traktorima kroz celo selo. Tako reći iživljavali su se. Stalno.

01:28 BRAT ŽRTAVA OTKRIVA JEZIVE DETALJE O UBICI IZ MLADENOVCA: Njegova porodica se STALNO IŽIVLJAVALA, pucao je još kao dete!

Kako kaže, čitavom selu je bilo poznato da porodica Uroša B. poseduje pozamašnu količinu naoruažanja iz kojeg se pucalo u vreme praznika:

- Poznato mi je da su on i njegova porodica imali oružje. To je bilo poznato celom selu. Za novu godinu i Božić čuli su se i rafalni i pojedinačni pucnji. Svadba kad je bila, kada se ženio njegov brat takođe je pucano i rafalno i pojedinačno. Uroš je, ja mislim da tome ima više od 10 godina, kad mu se ženio brat takođe pucao. Imao je oko 10 godina. Za 18 rođendan otac mu je kupio pištolj.

Kurir.rs/M.V.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud