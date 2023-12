KO JE BIO ZA VOLANOM GOLFA SMRTI?! Pokosio Željka (19), koji je odmah preminuo, glavni osumnjičeni tvrdi da je bio MRTAV PIJAN

Saslušanjem veštaka Dejana Šorgića koji je radio na izuzimanju DNK tragova i policijskog inspektora policijske stanice u Doljevcu Vladice Petkovića, nastavljeno je suđenje Miodragu Periću (39) iz Šainovca, koji se tereti da je 28. decembra 2021. godine oko 22.30 časova vozeći "golf 2" sa 2,27 promila alkohola u krvi, usmrtio Željka Ristića (19) koji se vraćao pešice sa posla.

Po nalogu suda obavljena su dodatna veštačenja kako bi se sa dozom potrebne izvesnosti utvrdilo da li je optuženi Perić kobne večeri bio za volanom “golfa” ili ne. No, potrebne analize za sada nisu bile dovoljne pa su naložena dodatna veštačenja, koja u velikoj meri otežava činjenica da se automobil nalazi u lošem stanju.

Šorgić je izvestio sud da je deo vetrobranskog stakla na “golfu” otpao, usled čega je zbog protoka vremena u sinergiji sa vremenskim prilikama došlo do degradacije biološkog materijala iz unutrašnjosti vozila, što u velikoj meri utiče na prikupljanje DNK tragova. On je naveo da je iz “golfa”, po nalogu suda, izuzeo 36 uzoraka od kojih, u 24 analizirana uzorka, mahom iz regije vozačevog mesta, nije nađen ljudski DNK.

- Ostalo je 12 uzoraka koji više odgovaraju mestu suvozača, koji mogu da se veštače. U suvozačevim vratima je plastična flaša koja može da se veštači. Sa nje su izuzeta dva traga – rekao je Šorgić.

On je kazao da je uvidom u fotodokumentaciju vidljivi tragovi nalik na sadržaj povraćanja na volanu i jednim delom uz levu ivicu suvozačevog sedišta, ali da je to njegova lična pretpostavka i da zvanično ne može da to tvrdi.

Sud je naložio dodatno izuzimanje tragova iz vozila sa patosnica “golfa”, veštačenje 12 uzoraka koji su uzeti iz automobila sa suvozačeve strane kao i DNK veštačenje trenerice koju je kritične noći nosio Marko Disić, koji je svedok u postupku.

Perić se tereti da je izazvao udes u stanju bitno smanjene uračunljivosti usled potpune alkoholisanosti, krećući se nedozvoljenom brzinom od najmanje 70 kilometara na čas na deonici puta gde je dozvoljena brzina u naselju bila 50 kilometara. On je optužen da je prešao u suprotnu kolovoznu traku i potom udario u Ristića koji je ubrzo preminuo na licu mesta. Nakon toga je pobegao sa mesta nesreće. Perić negirao da je bio za volanom automobila već krivicu za tešku nesreću pokušava da prebaci na Marka Disića koji je prema dosadašnjim saznanjima bio suvozač. Perić se pred sudom sve vreme branio da je bio onesvešćen od alkohola a da je vozio Disić koji ga je navodno zbog toga prijavio policiji, dok je Disić odbacio sve optužbe nazvavši Perića „lažovom i sramotom za ljudski rod“.

Odbrana ističe da kada ga je Hitna pomoć kritične noći vozila u bolnicu iz Doljevca, gde je pronađen njegov automobil, Perić je padao sa nosila jer je bio toliko pijan da nije mogao ni da stoji a kamo li da u takvom stanju vozi.

Suđenje je krajem oktobra došlo do samog kraja pa je čak bilo zakazano I izricanje presude, nakon završnih reči u kojima je Više javno tužilaštvo zatražilo najmanje 13 godina zatvora za Perića a odbrana oslobađajuću presudu. Ali, nakon većanja izvedenih dokaza, sudsko veće kojim predsedava sudija Mirko Drašković odlučilo da nastavi dokazni postupak i nastavi sa prikupljanjem dokaza kako bi se ceo događaj rasvetlio u najvećoj mogućoj meri.

Nastavak suđenja zakazan je za 24. januar sledeće godine.

"Propust tužilaštva"

Perićev branilac advokat Milan Petrović pozdravio je prikupljanje novih dokaza kako bi se pravilno utvrdilo činjenično stanje. On je, međutim, ponovio kritike na račun tužilaštva.

- Nedopustivi je propust da ove analize, kao što je DNK veštačenje trenerice i tragova iz unutrašnjosti vozila, nisu urađeni još u toku istrage - rekao je Petrović.

"Da se otklone sumnje"

Zastupnik porodice nastradalog mladića advokat Dušan Bobolkov, smatra da je dosadašnjim tokom postupka dokazano da je Perić vozio automobil ali pozdravlja nameru suda da se kroz dodatne provere otklone sumnje.

- Iako danas pročitani nalaz veštaka nije ni na koji način otklonio sumnje koje je sud izneo na prethodnom ročištu povodom tačnosti utvrđenog činjeničnog stanja u ovom predmetu, smatramo da se ranije izvedenim dokazima već utvrdilo da je okrivljeni Perić taj koji je upravljao vozilom kritičnom prilikom. No, svakako pozdravljamo odluku suda da kroz ovakve dopune otkloni svaku sumnju, te donese pravilnu odluku. S toga, s nestrpljenjem očekujemo dopunu danas predočenog nalaza Zavoda za sudsku medicinu - kaže Bobolkov

