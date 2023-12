"MOJE DETE BILO SVESNO DA UMIRE": Potresna ispovest majke devojčice (16) SVIREPO ubijene u Ripnju

Pripremno ročište u postupku protiv Stojana I. (37), optuženog da je 10. aprila u Ripnju, na svirep način ubio 16-godišnju devojku i povredio tri člana njene porodice, održano je u ponedeljak u Višem sudu u Beogradu.

Majka ubijene devojčice Sanja P., koja je i sama povređena u krvavom piru, u potresnoj ispovesti ističe da joj svako suđenje i susretanje sa monstrumom budi nemir i stah. Prema rečima ožalošćene majke, svaki odlazak na sud u njoj budi nelagodu i sećanje na taj 10. april kada joj je Stojan I. ubio ćerku, a izbo majku, brata i nju.

„Fizički se oporavljamo, ali psihički… Svest da ću videti čoveka koji mi je dete ubio u meni budi nemir, paniku. Ja se njega ne bojim, ali se trudim da budem staložena i da obuzdam osećanja koja mi naviru. Tu isprepletenost besa, jeze, bola i nemoći ne znam da objasnim. Verujte mi da ne znam kako se suzdržavam“, kroz suze kaže Sanja.

foto: printscreen

Majka ubijene devojke navodi da se trudi da ne bude pristrasna, ali da su svi u sudnici svedoci da Stojan ne pokazuje kajanje.

„Sudija ga je pitala da li zna šta je uradio i za šta se tereti, a on je samo nemo gledao u nju. U jednom trenutku je rekao da ne razume pitanje koje mu se postavlja pa ga je sudija ponovo pitala, na šta je on odgovorio da on nije svestan kako je to izveo u tom svom stanju u kome je bio. On je psihopata. Kada smo ušli u sudnicu, nekoliko puta se okrenuo prema meni i gledao me je. Koja je svrha toga – ne znam, ali me je dodatno uznemirio. Za mene je to provokacija, ali ne znam čemu to. Na sred sudnice sam skočila i pitala: „Zašto me ovaj monstrum gleda?“, kroz suze dodaje Sanja.

Sanja podseća i da je na prvom održanom pripremnom ročištu bilo sličnih provokacija, zbog čega su ona i njena majka, takođe povređena, burno reagovale.

Umivao se vodom s groblja Stojan I. je, prema rečima njegovog brata Jovana nakon stravičnog zločina rekao za Kurir da je bio opčinjen crnom magijom i redovno je posećivao vračare za čije rituale je izdvajao ogromne sume novca. - Govorio sam mu da ne baca pare na to! Ponašao se kao da me ne čuje. Kada sam ga upozoravao gledao je kroz mene i govorio: "Sve će biti uredu, ne brini". Počeo je da ide kod komšinice, inače gatare, koja mu je napunila glavu kako je na njega bačena crna magija i kako će mu ona pomoći. Išao je na groblje i pio vodu s grobljanske česme - kaže ja tada Jovan i istakao da se svog brata odrekao posle monstruoznog zločina, kao i da ga treba osuditi na doživotnu robiju.

„Još tada sam ga pitala: „“Zašto si mi ubio dete i šta ti je ona skrivila?“, ali je on ćutao. Ni sada ne mogu da dođem sebi. Ne mogu da se pomirim sa tom činjenicom da je nema. Boli me činjenica da se iživljavao nad njom, da je ubadao, da se borila sa njim. Ne mogu da prihvatim da je moje dete bilo svesno da umire, a da oko nje nije bilo nikoga da joj pomogne, da čuje njen vrisak“, skrhano zaključuje naša sagovornica.

Glavni pretres za ubistvo maloletne devojke zakazan je za 25. januar. Stojan I. je optužen da je 10. aprila najpre proveo neko vreme u razgovoru sa porodicom maloletne oštećene u njihovoj porodičnoj kući u Ripnju, a potom kolima povezao nju i njenog maloletnog brata do centra naselja kako bi otišli u prodavnicu. Kada je brat oštećene otišao u prodavnicu, Stojan I. Je odvezao devojku u nenaseljeni deo Ripnja i zaustavio vozilo na kosini ispod železničke pruge, u prostoru između rastinja.

foto: Nemanja Nikolić

Ona je izašla iz vozila, a Stojan I. je počeo da je ubada nožem u predelu trupa, vrata i ruke, usled čega je trpela jake bolove i zadobila teške telesne povrede opasne po život od kojih je preminula.

Nakon izvršenja ovog krivičnog dela osumnjičeni se vratio do njene porodične kuće i tamo nožem naneo više teških i lakih telesnih povreda njenoj majci, babi i ujaku. Nakon toga je izašao iz kuće i napustio lice mesta svojim vozilom. Da stvar bude tragičnija, on je bio njihov kućni prijatelj, a tog jutra je bio kod njih. Znali su se ceo život. Ubrzo nakon toga je uhapšen.

Kurir.rs/Nova

prenela V.S.

Bonus video:

01:07 Žustra rasprava uživo u programu: Femicid, statistika ubistva i reči patrijarha koje je uvredilo žene!