"BRATE, RADIŠ U EU POLICIJU" Ovako su škaljarci brisali tragove nakon ubistva Roganovića! Planirana likvidacija BRATA I RODITELJA

Nova "Skaj" prepiska pripadnika „škaljarskog klana“ otkriva kako je tekao plan za čišćenje terena posle ubistva člana „kavačkog klana“ Šćepana Roganovića u Herceg Novom.

Nošenje lažne službene legitimacije Evropske policijske organizacije, prevoženje direktnih učesnika ubistva i uklanjanje tragova nakon zločina, neke su od stvari koje je, prema tvrdnjama tužilaštva, činio optuženi Slavko Radulović, nakon likvidacije Šćepana Roganovića u Herceg Novom, pišu „Vijesti“.

Njemu je na kraju poslata telefonska poruka člana te organizovane kriminalne grupe Milija Bajramovića – da svedoku saradniku u tom krivičnom postupku treba ubiti brata i roditelje.

Poruke podelio "Jerry"

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) tvrde da je tu poruku Bajramovića na Skaj aplikaciji podelio izvesni korisnik sa nadimkom “Jerry”…

“U kojoj se navodi da uhapšenom, koji je u istrazi ispričao poznate detalje, treba ubiti brata i roditelje”, navodi se u optužnici protiv grupe kojom su rukovodili Krsto Vujić i Igor Vukotić.

Roganović je ubijen na stepeništu kod Kanli kule 13. februara 2020. godine.

Mesec i po nakon tog zločina – 2. aprila 2020. godine, “Jerry” uverava Radulovića da svedok saradnik ne zna detalje vezano za kombi, ali mu poručuje da vozilo svakako treba “dubinski oprat’, jer su svi bili u njega”, a da na “audiju” treba promeniti tablice:

“Odlično brate… oprati i prevesti i tablice zameniti”, piše Raduloviću jedan od NN korisnika telefonske aplikacije, pod šifrom 3A6A1E.

Radulović izvršavao zadatke šefova

Kako se navodi u optužnici SDT-a, Radulović je u toj organizaciji izvršavao zadatke šefova, pa je u tom kontekstu, između ostalog, nabavio i kombi korišćen tokom zločina, jer je u njemu prevezen moticikl s kojega je pucano u Roganovića.

Osim toga, piše da je prevozio članove kriminalnog udruženja, uništavao tragove koje su ostavili za sobom, ali i pomagao direktnim izvršiocima da stignu do sigurnih lokacija kako bi mimo graničnih prelaza napustili Crnu Goru…

Više korsnika te kriptovane aplikacije, u tom periodu pita Radulovića za ubistvo Roganovića i njegov boravak u Herceg Novom tokom zločina, a jedan od njih konstatuje:

“Ubijen je Roganović, tebe su uvalili”.

Nakon toga, 1. maja 2020. godine, jedan od korisnika Skaja prosljeđuje Raduloviću svoju prepisku sa Milijem Bajramovićem. U njoj, konstatuje SDT, organizator Krsto Vujić naređuje da se kombi proda neđe na otpadu, a da će oni platiti trošak za sve.

Gotovo tri meseca kasnije, Radulović i okrivljeni Miloš Gvozdenović komuniciraju u cilju preduzimanj radnji na uklanjanju tragova zločina u Herceg Novom:

“Kojom prilikom postižu dogovor da se kombi odveze do u radionicu kod izvesnog Srđe, da se iskida na delove, a da ‘audi’ treba pregistrovati na druge tablice, eventualno prodati nekome”.

Naknadno, 26. juna 2020. godine, sa osobom nepoznatom tužilaštvu komentariše ubistvo Roganovića i komentarišu to što nadležni imaju svedoka saradnika:

“Kojom prilikom NN korisnik izražava bojazan šta svedok saradnik može još da kaže, dok okrivljeni Radulović Slavko odgovara da ga svedok saradnik kritičnog dana nije video, te da je tom prilikom nosio kapu i naočare”.

Dodaje se da iz njegove komunikacije sa Milošem Gvozdenovićem, proizilazi da je, nakon što su napadači prevezeni “audijem” do Grahova, preuzeo direktnog izvršioca ubistva i prevezao ga najpre do Podgorice, a zatim do Rožaja, pokušavajući da mu omogući nesmetan izlazak iz države, mimo graničnih prelaza.

“Takođe, da je uloga okrivljenog Slavka Radulovića, da kao član kriminalne organizacije prevozi putničkim motornim vozilom ‘audi A6’, članove kriminalne organizacije u cilju njihovog napuštanja teritorije Crne Gore, potvrđeno je kako iz sadržine kriptovane komunikacije… tako i iz prikupljenih materijalnih dokaza… Uprave policije”, navodi se u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva.

Oni se terete za ubistvo Roganovića

U podgoričkom Višem sudu odranije vodi se postupak protiv Vujića, Bajramovića, Miloša Komara, Dina Ibrahimovića i Igora Glavaša, koji se terete da su učestvovali u ubistvu Roganovića.

Okrivljeni Bajramović označen je direktnim počiniocem ubistva. On je u bjekstvu i za njim je raspisana međunarodna potjernica.

Potraga je i za Vujićem koji se tereti da je organizator te kriminalne grupe.

Specijalno državno tužilaštvo potom je u istom predmetu proširilo istragu, a nedavno i podiglo optužnicu protiv Igora Vukotića, Marka Radovića, Slavka Radulovića i Miloša Gvozdenovića.

Miloš Đuričković uhapšen je nekoliko dana nakon ubistva brata visokopozicioniranog člana „kavačkog klana“, a nakon saslušanja dobio je status svedoka saradnika.

Specijalnim tužiocima ispričao je kakvu je ulogu on imao u klanu, odnosno što su mu bila zaduženja, ko mu ih je dao”… “Radiš u evropsku policiju”…

Falsifikovane legitimacije

Falsifikovana službena legitimacija Evropske policijske organizacije Krajem jula 2020. godine, okrivljeni Slavko Radulović, kako proizilazi iz komunikacije sa Skaj aplikacije, Milošu Gvozdenoviću šalje fotografije falsifikovane službene legitimacije Evropske policijske organizacije:

“Na njegovo ime i sa njegovom fotografijom”, dodaje se u optužnici.

Jedan od korisnika kriptovane aplikacije, pod šifrom 512D60 potom zahteva da mu Radulović pošalje fotografije sa značkom i konstatuje:

“Brate, pričam Nidžu da si počeo da radiš u evropsku policiju”…

Radulović zatim, navodi se u tužilačkom aktu, 4. marta 2021. godine tom za sada neidentifikovanom korisniku Skaj aplikacije šalje izgled službene legitimacije sa svojom fotografijom.

Pare kod Mikelija

SDT tvrdi da se u komunikacijama Radulovića izdvajaju one sa Bajramovićem od 17. i 18. novembra 2020. godine, a u kojoj ga obavještava da mu je spremio novac ranije obećan.

“Te na kraju postižu dogovor da mu ostavi pare kod ‘Mikelija’, što je nadimak okrivljenog Miloša Gvozdenovića”, navodi se u optužnici, u kojoj se citiraju poruke sa nekada kriptovane Skaj aplikacije.

