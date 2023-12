IVANU BRAĆA PRONAŠLA ZADAVLJENU U STANU: Jezivo ubistvo studentkinje u Beogradu zgrozilo javnost pre godinu dana, UBICA U BEKSTVU

Pre godinu dana, tragična vest o brutalnom ubistvu studentkinje Ivane Krivokapić (26) potresla je javnost. Njeno beživotno telo pronađeno je u iznajmljenom stanu na Zvezdari 24. decembra.

Nakon dve nedelje istrage, otkriveno je da je devojka bila žrtva ubistva, a kao osumnjičeni za ovaj zločin identifikovan je njen partner, Jetmir Gočaj (24). Brutalnost ovog zločina dodatno je uznemirila javnost, a posebno činjenica da je ubica uspeo da pobegne, ostavljajući za sobom trag misterije i straha. Ivanin ubica je uspeo da izmakne pravdi, uprkos međunarodnoj poternici. Ipak, situacija ostaje kompleksna, a porodica nastavlja svoju borbu za pravdu i istinu u vezi sa smrću njihove Ivane.

- Ubici naše Ivane samo će Bog suditi - rekao je ranije neutešan Miodrag Krivokapić, stric svirepo ubijene studentkinje.

foto: Printscreen Facebook

Braća je pronašla nakon što se danima nije javljala

Ivana se danima nije javljala na telefon, kada su zabrinuta braća odlučila da odu do njenog stana na Zvezdari 24. decembra prošle godine. Morali su da razvale vrata stana i tada su zatekli telo nesrećne devojke. Devojka je zatečena otkopčanih pantalona i podignute bluze sa vidljivim modricama po vratu. Kasnije se ispostavilo da je imala povrede i na prstima šake, što ukazuje da se borila sa svojim ubicom.

Ipak, u tom trenutku nije bilo zvanično potvrđeno da je reč o ubistvu, već se radilo o sumnjivoj smrti. U stanu nije bilo tragova premetačine, te se naizgled nije moglo odmah posumnjati na težak zločin. Obdukcija otkrila mračan epilogTog 30. decembra prošle godine Više javno tužilaštvo je saopštilo rezultate obdukcije sa toksikologijom, koji su potvrdili da je studentkinja ubijena. Ipak, tada je saopšteno da je osumnjičeni NN lice.

- Sumnja se da je, za sada nepoznato lice Ivanu Krivokapić lišilo života tako što ju je ugušilo davljenjem. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog krivičnog dela i traga za počiniocem - saopšteno je tada.

foto: Printscreen Facebook

Ipak, jedna osoba je u trenucima nakon ubistva Ivane posebno privukla pažnju javnosti i isticala se. Jetmir Gočaj je aktivno na društvenim mrežama objavljivao fotografije sa ubijenom studentkinjom, uz srceparajuće poruke opraštanja. Gočaj je sve vreme glumio da je tužan, kao i da pati, sve dok policija nije rasvetlila slučaj.

Nakon 20 dana ubica je identifikovan

Nakon 20 dana od ubistva, utvrđeno je da za Ivanino ubistvo osumnjičen Jetmir Gočaj (24). To je zvanično i saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu 13. januara

- U pitanju je državljanin Crne Gore Jetmir G. (24). Nakon što je policija dostavila krivičnu prijavu uz dokazni materijal, Više javno tužilaštvo u Beogradu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Jetmira G, zbog sumnje da je izvršio krivično delo Teško ubistvo iz niskih pobuda (ljubomore), za koje je zaprećena kazna od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor - naveli su iz Tužilaštva.Kako su naveli, sumnja se da je Jetmir, 23. decembra 2022. godine između 00:37 i 5:30 časova lišio života Ivanu K, sa kojom je bio u emotivnoj vezi. On je navedenog dana došao do Ivaninog stana na Zvezdari gde je boravio od 11. decembra 2022. godine i ušao sa njom u verbalnu raspravu. Onda je krenuo da joj rukama steže usta i nos dok nije izdahnula, pa je zaključao stan i ključ poneo sa sobom. Sumnja se da je istog dana autobusom napustio teritoriju Srbije.

foto: Nemanja Nikolić

Tužilaštvo je predložilo sudu da se Jetmiru odredi pritvor, kao i da se raspiše poternica.

Raspisana poternica, ubica nestao bez traga

Međunarodna poternica za Jetmirom je raspisana nakon tri dana od saopštenja da je osumnjičeni upravo on. Ipak, kako je Jetmir već prvog dana napustio državu, a imao je više od 20 dana da osmisli plan bekstva, on do danas uspešno izmiče nadležnim organima.

Kako su pisali crnogorski mediji, policijski službenici nisu zatekli Jetmira na njegovoj adresi u Crnoj Gori. Gočaj je planinarski vodič iz sela Vusanje kod Gusinja, a Ivanu je upoznao upravo na jednoj od planinarskih tura. Kako je on rodom iz Albanije, a dobro poznaje i planine, postojalo je više teorija gde bi mogao da se krije.

Njegovi poznanici iz Crne Gore su otkrili da ima i rođake u inostranstvu, te postoje brojne opcije gde bi mogao da se krije. Ono što je sigurno - on je u tome uspešan, jer i nakon godinu dana od ubistva osumnjičeni nije uhapšen.

Kurir.rs/Blic