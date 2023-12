"MAJKA MONSTRUM KOJA JE SILOVALA ĆERKU (3) ŽELI OPET DA RODI" Bivša zatvorenica: Devojčica je mrtva, a MAJKA ZAŠTIĆENA U ZATVORU

Snežane Ognjanović, bivša zatvorenica i članica udruženja "Posle kiše", provela je 10 godina u zatvoru i priznala krivicu za dilovanje droge. Imala je 33 godine kada je došla u Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu koji je jedini ženski zatvor u Srbiji. Iza sebe je ostavila roditelje, sestru i svog tada maloletnog sina. Našla se u okruženju koje ne priliči ni najgorim ubicama.

Njenu tešku borbu i jezivu životnu priču ispričala je u svom gostovanju u emisiji Crna hronika.

Tokom gostovanja u emisiji ona je istakla da je delila sobu sa majkom monstrumom koja je sa tadašnjim dečkom silovala i prisustvovala ubistvu svoje malene ćerke Katarine Janković (3).

foto: Privatna arhiva, Filip Plavčić, Ilustracija

Podsetimo, najsvirepiji zločin se dogodio 2005. godine kada je Mališa Jevtović u Zvezdarskoj šumi, pred svojom devojkom Anom Filipović, koja mu je čuvala stražu, silovao i tukao njenu trogodišnju ćerkicu Katarinu Janković. Nesrećna devojčica je od zadobijenih povreda preminula u bolnici.

- Kad sam uhapšena, odvedena sam u istražni zatvor. Tu sam sebe psihički spremila. Znaš gde ideš, moraš da budeš jaka. Potrebno je da ostaneš normalna kada izađeš. Gledaš svoja posla i vodiš svoju politiku. Ne mešaš se u tuđe razmirice. To je jedini način da ostaneš normalan u takvom okruženju. Jer imaš baš svakakvih ljudi tamo. Poznat vam je slučaj Mališe i Ane, para koji je ubio trogodišnju Katarinu. Sa Anom sa bila u sobi u zatvoru. Mnogo teško smo komunicirali sa njom. Inače, oni su jako zaštićeni u zatvoru. Baš sam je pitala jednom kako si mogla. Ona je uglavnom tvrdila da ona to nije učinila. Par puta sam joj čak tražila predusu da pročitam. Jer ako ne lažeš, daj mi presudu. Na 40 godina si osuđena. Ona je samo negirala. Pitala sam je šta planira kada izađe i kako misli da živi. Rekla je da planira da rodi dete. Kažem, a ko će tebi da dozvoli da rodiš dete. Ona je odgovorila, a ko može da mi zabrani - rekla je Ognjanović i dodala:

02:29 MAJKA MONSTRUM KOJA JE SILOVALA I UBILA ĆERKU (3) ŽELI OPET DA RODI! Bivša zatvorenica za Kurir TV: SADA JE ZAŠTIĆENA U ZATVORU

- Pričala je često o svojoj devojčici. Imala je i njenu sliku. Tvrdi da ona nije to učinila već da je ona njemu (Mališi) dala dete na čuvanje. Kada god je uhvatiš, usred noći, presečeš i pitaš, ona je sve negirala. Baba i deda su videli modrice detetu po telu. Pitala sam je zar nisi ti čuvala to dete, kupala, kako nisi videla. Jednostavno ona je zatvorila to u sebe i napravila priču u svojoj glavi da je nevina. Tereti se na osnovu dokaza DNK, gde ćeš veći dokaz od toga, ali džaba.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

07:49 PRIMORAVALA DECU (6) DA IMAJU ODNOSE, A ONDA I DA ZADOVOLJAVAJU NJENE PRIJATELJE! Jezivo svedočenje bivše zatvorenice za Kurir